El Cronista | Shutterstock y EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los controles fiscales y ha confirmado su capacidad para revisar cuentas bancarias que presenten ciertos niveles de actividad financiera.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los controles fiscales y ha confirmado su capacidad para revisar cuentas bancarias que presenten ciertos niveles de actividad financiera.

A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades comparten información proporcionada por entidades financieras para identificar inconsistencias tributarias potenciales cuando se superan determinados umbrales de ingresos y operaciones.

IRS lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre cada una de estas cuentas bancarias.

Las revisiones pueden ser activadas en el caso de que una persona o negocio:

Supera los USD 20.000 en ingresos brutos anuales

Acumula más de 200 operaciones en un mismo año calendario vinculadas a ventas, servicios o actividades comerciales

Estos criterios generalmente se aplican a actividades económicas registradas en plataformas de pago, comercio electrónico o cuentas que presentan un alto volumen transaccional.

Estos criterios generalmente se aplican a actividades económicas registradas en plataformas de pago, comercio electrónico o cuentas que presentan un alto volumen transaccional. El Cronista

Qué repercusiones pueden surgir de inconsistencias en las investigaciones

Si el IRS detecta diferencias entre los ingresos reportados y la actividad registrada, puede:

Solicitar documentación adicional.

Iniciar una auditoría formal.

Aplicar multas e intereses.

Exigir el pago de impuestos adeudados.

No todas las cuentas que excedan los umbrales serán objeto de auditoría, aunque podrán permanecer bajo vigilancia.