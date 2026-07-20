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El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los controles fiscales y ha confirmado su capacidad para revisar cuentas bancarias que presenten ciertos niveles de actividad financiera.
A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades comparten información proporcionada por entidades financieras para identificar inconsistencias tributarias potenciales cuando se superan determinados umbrales de ingresos y operaciones.
IRS lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre cada una de estas cuentas bancarias.
Las revisiones pueden ser activadas en el caso de que una persona o negocio:
- Supera los USD 20.000 en ingresos brutos anuales
- Acumula más de 200 operaciones en un mismo año calendario vinculadas a ventas, servicios o actividades comerciales
Estos criterios generalmente se aplican a actividades económicas registradas en plataformas de pago, comercio electrónico o cuentas que presentan un alto volumen transaccional.
Qué repercusiones pueden surgir de inconsistencias en las investigaciones
Si el IRS detecta diferencias entre los ingresos reportados y la actividad registrada, puede:
- Solicitar documentación adicional.
- Iniciar una auditoría formal.
- Aplicar multas e intereses.
- Exigir el pago de impuestos adeudados.