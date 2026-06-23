En el contexto de una tensión económica global, un país de América Latina se ha posicionado como el protagonista inesperado de una rivalidad que ha dejado de centrarse en recursos como el oro o el litio.

La confrontación ahora se encuentra enfocada en un recurso esencial para la alimentación global y la industria, que ha generado divisiones entre Estados Unidos y China.

En tanto, los agricultores estadounidenses experimentan pérdidas a causa de los aranceles y la disminución de exportaciones , en septiembre de 2025, Beijing estableció un nuevo aliado en la región.

¿Cuál es el recurso fundamental que confronta a esta nación latinoamericana con Estados Unidos y China?

El nuevo punto de fricción entre las potencias es la soja, insumo que ha llegado a simbolizar la guerra comercial global.

Tras las políticas arancelarias implementadas por Donald Trump, China cesó la compra de soja estadounidense y formalizó un acuerdo histórico con Argentina para adquirir 7 millones de toneladas en septiembre de 2025.

El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, suspendió temporalmente los impuestos a la exportación para facilitar la comercialización.

Casi simultáneamente, el año pasado el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció un swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino, movimiento interpretado como respaldo político y económico al país sudamericano.

El nuevo punto de fricción entre las potencias es la soja, el insumo que se volvió símbolo de la guerra comercial global. Foto: Archivo.

¿Cómo ha transformado este recurso a América Latina en el nuevo escenario de confrontación entre Estados Unidos y China?

El acuerdo suscita críticas significativas en Washington. La American Soybean Association advirtió que las decisiones de la Casa Blanca están “favoreciendo a un competidor” y solicitó la priorización de los productores locales .

Legisladores demócratas y Bernie Sanders en su momento también instaron a cancelar el rescate financiero destinado a Argentina.

El caso ilustra cómo un simple cultivo se ha convertido en una herramienta geopolítica. América Latina y específicamente Argentina, vuelve a desempeñar un papel crucial en la disputa comercial y estratégica entre Estados Unidos y China.

¿Qué cambió desde entonces?

La tregua entre Estados Unidos y China, sellada en la cumbre Trump-Xi de octubre de 2025, reactivó las compras chinas de soja estadounidense —12 millones de toneladas esa temporada y un mínimo de 25 millones anuales por tres años—, compromiso que China cumplió a comienzos de 2026.

Saldado eso, la demanda no volvió a la Argentina sino a Brasil, que ofrece precios más competitivos y proyecta una cosecha récord, con lo que la ventana excepcional que el país había aprovechado en 2025 se cerró.