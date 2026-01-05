Esto es lo que sucede con las deudas de la tarjeta cuando fallece un familiar.

El fallecimiento de un ser querido trae consigo un proceso emocional difícil, pero también una serie de interrogantes financieros que pueden generar angustia. Una de las dudas más frecuentes entre la comunidad hispana en Estados Unidos es si los familiares son responsables de pagar las deudas de las tarjetas de crédito del difunto.

Es un error común pensar que las deudas desaparecen automáticamente o, por el contrario, que los hijos y cónyuges deben pagarlas con su propio dinero. La realidad legal en Estados Unidos depende de cómo estaba estructurada la cuenta y del patrimonio que haya dejado la persona.

Deudas en las tarjetas: quién tiene que pagar, según la ley

En la mayoría de los casos, las deudas de tarjetas de crédito no se “heredan” de forma personal. Cuando una persona fallece, se crea lo que se conoce como el “Estate” o masa hereditaria, que incluye todos sus bienes y activos. Es de este patrimonio de donde el banco debe intentar cobrar lo adeudado. Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas (FDCPA) estipula, en parte, lo siguiente:

Esta ley federal es la base para la advertencia sobre “cobradores de deudas”. La FDCPA prohíbe a los cobradores acosar a los familiares o engañarlos haciéndoles creer que están obligados a pagar deudas que no les corresponden legalmente.

El patrimonio paga primero : El administrador del patrimonio debe utilizar el dinero disponible en cuentas bancarias o la venta de bienes del fallecido para liquidar las deudas antes de repartir cualquier herencia.

Si no hay dinero suficiente : Si el difunto no dejó activos o propiedades, la deuda generalmente se considera incobrable. En este escenario, los familiares no tienen la obligación legal de pagar con su propio bolsillo.

La excepción de los estados de propiedad comunitaria : En estados como California, Texas o Arizona, las reglas pueden variar y el cónyuge sobreviviente podría tener alguna responsabilidad sobre deudas adquiridas durante el matrimonio. Esto de acuerdo al Internal Revenue Manual (IRM, Section 25.18.1 Community Property).

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los familiares generalmente no tienen la obligación legal de pagar las deudas del difunto con su propio dinero. La deuda debe ser pagada por el “Estate” (el patrimonio). Así se explica en el Consumer Advice: Debts and Deceased Relatives.

En Estados Unidos, no hay una única respuesta sobre quiénes deben hacerse cargo de las deudas.