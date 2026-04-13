A partir de cambios recientes en el sistema impositivo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilita reembolsos que pueden llegar hasta $6,700 dólares, dirigidos principalmente a familias con hijos o que atravesaron procesos de adopción en el último año.

La clave no está en un solo programa, sino en la combinación de créditos fiscales reembolsables que, en algunos casos, permiten recibir dinero incluso sin tener una gran carga impositiva.

Cómo funcionan los nuevos reembolsos del IRS y por qué pueden superar los $6,700

El monto que podría llegar a manos de los contribuyentes surge de la suma de dos beneficios centrales:

Crédito Tributario por Hijos (CTC) : hasta $1,700 dólares reembolsables

Crédito por Adopción: con una porción de hasta $5,000 dólares que ahora puede devolverse en efectivo

A partir de cambios recientes en el sistema impositivo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilita reembolsos que pueden llegar hasta $6,700 dólares. Imagen: archivo.

Esta combinación genera una oportunidad concreta para acceder a un reembolso más alto de lo habitual, algo clave en un escenario económico desafiante.

Lo más importante es que estos créditos no solo reducen impuestos: en muchos casos, se traducen en dinero directo en el bolsillo.

Quiénes pueden acceder a estos beneficios y qué requisitos deben cumplir

El grupo más favorecido por este esquema incluye a:

Familias con hijos menores de 17 años

Personas que adoptaron un niño durante el último año fiscal

Hogares con ingresos dentro de los límites establecidos

En el caso del crédito por adopción, se contemplan distintas situaciones:

Adopciones nacionales e internacionales

Procesos a través del sistema de acogimiento

Menores de 18 años o con discapacidad

Sin embargo, hay condiciones clave: no aplican adopciones del hijo del cónyuge ni ciertos acuerdos específicos. Además, los beneficios comienzan a reducirse a medida que aumentan los ingresos.

Qué tenés que hacer para no perder este reembolso del IRS

Acceder a este dinero no es automático. Para aprovechar estos beneficios, es fundamental:

Presentar la declaración de impuestos dentro del plazo

Reunir toda la documentación respaldatoria

Verificar la elegibilidad antes de aplicar

Entre los documentos más importantes se encuentran:

Formularios fiscales como el W-2

Comprobantes de gastos vinculados a la adopción

Registros de ingresos actualizados

Un error común es dejar pasar la fecha límite o no revisar en detalle los requisitos, lo que puede derivar en la pérdida total del beneficio.