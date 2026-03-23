El Internal Revenue Service (IRS) dio a conocer quiénes son las personas que ya podrían estar en la ventana de pago para recibir sus reembolsos de impuestos. La temporada abrió el 26 de enero y desde entonces, los contribuyentes pueden presentar su declaración de impuestos. El organismo encargado de recaudación confirmó que priorizará el reembolso de las personas que hayan elegido el depósito directo, ya que pretende eliminar de forma gradual los pagos con cheques de papel, por lo que ingresar mal tus datos bancarios puede hacer que retengan tu reembolso. El IRS puede retener tu reembolso por las siguientes razones: El IRS suele procesar la mayoría de los reembolsos dentro de los 21 días posteriores de que la declaración de impuestos fue aceptada, pero esta regla solamente aplica si presentaste tu declaración de forma electrónica, elegiste el medio de pago “deposito directo” y no hay errores, revisiones so banderas de fraude. Para verificar si tu reembolso ya fue aprobado y está en camino, se recomienda consultar con la herramienta oficial del IRS “Where is my refund?” que se encuentra en la plataforma. Las fechas más relevantes de la temporada de impuestos son: