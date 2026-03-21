El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica en su sitio web oficial a todos los deudores y también a sus familiares cuáles son las consecuencias de recibir un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su derecho a una Audiencia” y no responder con prontitud. Este documento oficial es enviado por las autoridades cuando las deudas tributarias de un contribuyente no fueron resueltas después de reiterados intentos de cobro, por lo que se decide que el embargo de bienes -por ejemplo, de cuentas bancarias- es el próximo paso. Es importante destacar que, si se envía este aviso y el bien a embargar son efectivamente las cuentas bancarias, cuando el moroso es signatario de un familiar no sólo están en riesgo sus propios fondos, sino los de su ser querido. En ese sentido, es esencial contestar el aviso con prontitud y trabajar lo antes posible en un plan que permita evitar esta medida. El embargo comienza a regir desde la fecha y hora en la que es entregado. Desde ese momento las cuentas bancarias se congelan automáticamente y, a no ser que la penalización se levante porque la deuda fue saldada o por otro motivo que impida llevarla a cabo, pasado el período de espera los fondos se sustraerán. El Código de Impuestos Internos (IRC) exige que la agencia aguarde 21 días -donde los fondos serán inutilizables- antes de poder llevar a cabo la acción y sustraer los fondos. “La temporada de espera sirve para brindarle tiempo a usted para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto, o notificarle al IRS de errores en el embargo”, afirma la agencia. IRS puede embargar los fondos de la cuenta bancaria de un familiar deudor siempre que el contribuyente perjudicado por la medida figure oficialmente como signatario. Para resolver estos casos, es necesario que el titular legal se comunique con la agencia al número indicado en el Formulario 668-A y explique detalladamente por qué los fondos en realidad son de su pertenencia, y no del contribuyente.