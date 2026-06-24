El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su página web oficial las circunstancias bajo las cuales sus funcionarios especiales podrían efectuar visitas al domicilio o establecimiento de un contribuyente.

Esta labor es ejecutada por el equipo de Investigación Criminal, integrantes de la policía y los únicos agentes armados del IRS, quienes colaboran con la entidad recaudadora y tienen la autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso cuando lo consideren necesario.

¿Qué asuntos investigan los agentes especiales del IRS?

Según lo comunicado por las autoridades competentes, dichos oficiales del IRS son responsables de llevar a cabo investigaciones vinculadas a delitos fiscales de carácter criminal, tales como las infracciones al Código de Rentas Internas (IRC), a la Ley de Secreto Bancario y a las normativas sobre blanqueo de capitales.

En razón de su labor, tienen la facultad de visitar o contactar a un contribuyente sin previo aviso con el fin de investigar un caso específico, así como de interactuar con terceros que estén relacionados con la causa en cuestión. Asimismo, poseen la capacidad de enviar correos electrónicos a través de plataformas externas.

A pesar de que estos oficiales llevan a cabo un análisis exhaustivo del historial fiscal, las autoridades subrayan que bajo ninguna circunstancia solicitarán información personal identificable (PII), intervendrán en asuntos de impuestos civiles ni exigirán pagos inmediatos .

Esta labor es ejecutada por el equipo de Investigación Criminal, integrantes de la policía y los únicos agentes armados del IRS. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información relevante proporcionada por el IRS para todos los contribuyentes

El ente recaudador señala que, en caso de que uno de sus agentes especiales efectúe una visita sin previo aviso, el contribuyente afectado tiene la facultad de recurrir a la Herramienta de Verificación de Empleados para validar que dicho agente realmente pertenece a la institución.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal exhiben credenciales policiales durante las investigaciones”, sostiene IRS, constituyendo este procedimiento la forma de autenticar la identidad del oficial.