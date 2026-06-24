En esta noticia
Miles de contribuyentes creen que ignorar una carta del Servicio de Impuestos Internos (IRS) únicamente puede derivar en multas o intereses adicionales. Sin embargo, en determinados casos, la agencia cuenta con herramientas mucho más contundentes para localizar a personas que mantienen obligaciones fiscales pendientes o que simplemente no responden a los requerimientos oficiales.
IRS visitará casa por casa a todos los que no responden avisos oficiales
El IRS envía millones de cartas y notificaciones cada año para informar deudas, solicitar documentación o comunicar ajustes en declaraciones fiscales. Cuando un contribuyente ignora reiteradamente estos avisos, la agencia puede recurrir a otras herramientas para intentar establecer contacto.
Entre ellas se encuentran:
- Visitas domiciliarias
- Entrevistas presenciales
- Entrega personal de documentación
- Verificaciones relacionadas con cobros pendientes
¿IRS tiene la facultad legal de realizar visitas domiciliarias?
Sí. El IRS cuenta con funcionarios especializados que pueden realizar visitas presenciales en determinados casos. Las situaciones más frecuentes incluyen:
- Cobro de impuestos adeudados
- Entrega de documentación oficial
- Verificación de información relacionada con una investigación tributaria
- Contacto con contribuyentes que no respondieron múltiples notificaciones