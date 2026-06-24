Miles de contribuyentes creen que ignorar una carta del Servicio de Impuestos Internos (IRS) únicamente puede derivar en multas o intereses adicionales. Sin embargo, en determinados casos, la agencia cuenta con herramientas mucho más contundentes para localizar a personas que mantienen obligaciones fiscales pendientes o que simplemente no responden a los requerimientos oficiales.

IRS visitará casa por casa a todos los que no responden avisos oficiales

El IRS envía millones de cartas y notificaciones cada año para informar deudas, solicitar documentación o comunicar ajustes en declaraciones fiscales. Cuando un contribuyente ignora reiteradamente estos avisos, la agencia puede recurrir a otras herramientas para intentar establecer contacto.

Entre ellas se encuentran:

Visitas domiciliarias

Entrevistas presenciales

Entrega personal de documentación

Verificaciones relacionadas con cobros pendientes

IRS puede recurrir a visitas presenciales para intentar establecer contacto y resolver impuestos pendientes o información requerida. Fuente: El Cronista. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿IRS tiene la facultad legal de realizar visitas domiciliarias?

Sí. El IRS cuenta con funcionarios especializados que pueden realizar visitas presenciales en determinados casos. Las situaciones más frecuentes incluyen: