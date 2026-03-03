El Gobierno de Estados Unidos avanza con un proceso oficial de rediseño de los billetes de dólar, una medida que busca reforzar la seguridad del papel moneda y preservar la confianza en la divisa más utilizada del mundo. La iniciativa es coordinada por la Oficina de Grabado e Impresión o Bureau of Engraving and Printing, en conjunto con la Junta de la Reserva Federal (Fed) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o U.S. Department of the Treasury. El plan contempla la actualización progresiva de todas las denominaciones principales, incorporando nuevas tecnologías de seguridad que permitan combatir con mayor eficacia la falsificación y adaptarse a los avances tecnológicos que amenazan la integridad del efectivo físico. De acuerdo con el cronograma oficial del programa de rediseño, estas son las denominaciones que tendrán nuevos diseños y las fechas estimadas de lanzamiento: Las fechas son tentativas y pueden ajustarse según las pruebas técnicas y el proceso de producción de cada nueva emisión. El objetivo principal del rediseño es fortalecer las características de seguridad de los billetes. Las nuevas versiones incorporarán elementos avanzados que dificulten su reproducción ilegal, como tintas especiales, microimpresiones y dispositivos de seguridad integrados en el papel. Las autoridades federales sostienen que el proceso es continuo y estratégico. No responde a un reemplazo inmediato del efectivo actual, sino a una actualización gradual destinada a proteger la moneda frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Los billetes que hoy circulan seguirán siendo moneda de curso legal incluso después de que se introduzcan las nuevas series. No perderán su valor y podrán utilizarse con normalidad en transacciones comerciales y operaciones bancarias. Con esta renovación escalonada, Estados Unidos busca garantizar que el dólar mantenga estándares de seguridad de última generación y conserve su solidez en el sistema financiero internacional.