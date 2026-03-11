Un fósil descubierto en la Patagonia argentina está cambiando lo que los científicos creían saber sobre la evolución de algunos dinosaurios. Se trata de un esqueleto casi completo de Alnashetri cerropoliciensis, un dinosaurio diminuto que vivió hace aproximadamente 95 millones de años y que tenía una característica sumamente particular: pesaba menos de un kilogramo. El hallazgo fue liderado por Peter Makovicky de la Universidad de Minnesota Twin Cities de la mano con el paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía y los resultados se publicaron en la revista científica Nature. El fósil fue originalmente descubierto en 2014 en La Buitrera, un sitio patagónico conocido por conservar verdaderas joyas del período Cretácico. Los investigadores trabajaron durante 10 años en la preparación y reconstrucción del esqueleto de este animal, dado que su tamaño no sólo es sumamente pequeño, sino también muy frágil. Hasta su descubrimiento, los científicos creían que en la línea temporal los alvarezsáuridos -un tipo específico de dinosaurios terópodos con rasgos similares a las aves- primero desarrollaron características específicas de su anatomía y luego redujeron su tamaño. No obstante, el nuevo ejemplar muestra tener brazos y dientes más grandes que sus parientes tardíos, lo que indica que algunos dinosaurios ya eran pequeños antes de desarrollar las características extremas, lo que brinda nuevas perspectivas sobre la historia de la evolución de estos animales. El hallazgo es de suma relevancia para la ciencia porque ofrece nuevas referencias de cómo realmente deben interpretarse otros restos fragmentarios similares. “Ahora tenemos un punto de referencia que nos permite identificar con precisión hallazgos más irregulares y trazar transiciones evolutivas en la anatomía y el tamaño corporal”, indicaron los autores.