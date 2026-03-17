Frigerio advirtió que analiza recurrir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para frenar la instalación de una planta de producción de metanol y gasolina sintética a partir de hidrógeno verde de la multinacional de origen chileno HIF Global. Esta planta se proyecta construir en el departamento de Paysandú, unida a la ciudad entrerriana de Colón por el puente General Artigas. Las autoridades de Entre Ríos y organizaciones ambientales y sociales de Colón han solicitado en diferentes instancias al gobierno de Uruguay que se relocalice la planta que se ubicaría en un padrón lindero al río Uruguay, al área protegida Islas del Queguay y a tres kilómetros de Colón. “No podemos permitir una nueva Botnia”, afirmó Frigerio en referencia al conflicto que mantuvieron Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa (actual UPM) en Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú. En un encuentro en Colón realizado ayer lunes el gobernador señaló que, a diferencia de lo que ocurrió en torno a Botnia –cuya construcción comenzó en 2005 y finalizó en 2007–, se han mantenido reuniones antes de que la obra se ponga en marcha “para evitar que esto prospere, es decir, estamos aprendiendo de los errores que cometió Argentina no hace mucho tiempo”. “Estamos a tiempo, estamos haciendo las cosas que no se hicieron en aquel momento, lamentablemente, y que provocaron ese conflicto que duró tantos años con el pueblo hermano uruguayo, y ese trabajo en conjunto, estoy seguro, va a dar buenos resultados, como no ocurrió en aquel momento”, dijo Frigerio. No obstante, advirtió que “si tenemos que ir a La Haya [sede de la Corte Internacional de Justicia], vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos, a todos lados vamos a ir”. “Después de ese mal paso que dio Argentina, no podemos repetirlo. Es importante analizar lo que pasó: en 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo de 2005. Del gobernador, 29 de marzo de 2005. Del canciller, 5 de mayo de 2005”, agregó. Frigerio recordó que ya mantuvo tres reuniones por la instalación de la planta y que el canciller argentino, Pablo Quirno, lo acompañó en dos de ellas. “No fueron cuando la obra estaba en marcha; estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió Argentina no hace mucho tiempo”, explicó. El gobernador argentino manifestó que su “compromiso” es ir con “todas las de la ley” para frenar la obra. “Depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, señaló. Hace unos días, HIF Global presentó la solicitud de Autorización Ambiental Previa ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. La multinacional informó que “los próximos pasos consideran la continuidad del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, que incluye intercambios técnicos con el Ministerio de Ambiente y el proceso de participación ciudadana, que incluye la preparación y realización de una audiencia pública”.