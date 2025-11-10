El Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quieren adjudicar durante esta semana colocar en el mercado un total de 21.600 millones de pesos (unos 542,8 millones de dólares), al emitir cuatro títulos de deuda pública doméstica.

Todos los títulos serán en pesos y se licitarán entre el lunes y el jueves. Se destaca la Nota del Tesoro (NT) en pesos uruguayos nominales Serie 12.

De esta manera, el gobierno de Yamandú Orsi sigue con su estrategia de fondeo con deuda, que hasta fin de año contempla otra Nota del Tesoro, como la Serie 33 en Unidades Indexadas (UI).

La primera licitación de la semana se realizó este lunes, cuando el BCU ofreció el primer título en pesos por 6.700 millones de pesos (unos 168,3 millones de dólares), con un plazo a 28 días, un vencimiento fechado para el lunes 8 de diciembre de este año. Del total, 1.340 millones de pesos (unos 33,6 millones de dólares) serán colocaciones no competitivas.

Fuente: BCU pablo alfano

En tanto, mañana martes a las 14.30 horas se adjudicará la Nota del Tesoro en pesos uruguayos Serie 12, que contó con gran demanda en su lanzamiento. En total, se adjudicarán 1.500 millones de pesos (unos 37,7 millones de dólares), en un título con un plazo de 26 meses y con vencimiento al 22 de enero de 2028, sin colocaciones no competitivas y con fecha de integración al día siguiente.

A su vez, el miércoles a la hora 14 se buscará colocar un título en pesos por 6.700 millones de pesos (168,3 millones de dólares), con un plazo de 91 días, un vencimiento para el 11 de enero de 2026. Esta licitación tendrá 1.340 millones de pesos (33,6 millones de dólares) de colocaciones no competitivas.

Por último, el viernes a la hora 14 se licitará el último título en pesos de la semana, por 6.700 millones de pesos (168,3 millones de dólares) con un plazo a 378 días, vencimiento el 27 de noviembre de 2026 y fecha de integración el mismo día. Del total, 1.340 millones de pesos (33,6 millones de dólares) serán colocaciones no competitivas.