El Puerto La Plata fue sede de un encuentro técnico realizado en el marco de la elaboración del plan de ordenamiento vial relacionado con el puerto local, Dock Sud, Coronel Rosales y Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto fue presentado desde la subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia al Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su objetivo es contar con un diagnóstico y propuestas estratégicas para abordar la movilidad vial de cargas que ingresan y egresan de los puertos, así como su relación con el tránsito particular de las localidades donde se encuentran emplazados.

Puerto La Plata.

El trabajo se realizó de manera articulada entre los municipios vinculados a la actividad portuaria local, y en particular en el Puerto La Plata con los municipios de Ensenada, Berisso y La Plata.

Durante la jornada realizada en la Estación Dock Central, participaron integrantes del equipo externo de consultores y del equipo técnico del Consorcio de Gestión Puerto La Plata.