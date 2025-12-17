En esta noticia Del Congreso al Consorcio

El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén informó que, tras la renuncia de la expresidenta Jimena López, quien asumió como diputada nacional, se generó una situación de acefalía que impedía el normal funcionamiento del directorio y el desarrollo de las tareas operativas habituales.

Frente a esta circunstancia, y conforme a lo dispuesto por el reglamento interno, el directorio se auto convocó de manera excepcional para resolver la conducción transitoria del organismo, tal como prevén las normas vigentes para los casos en los que no exista convocatoria presidencial.

En la sesión realizada, y por decisión unánime, fue designado Mariano Carrillo como Presidente Interino, asumiendo también de manera temporal las funciones correspondientes a la Gerencia General, a fin de garantizar la continuidad administrativa, operativa y técnica del Consorcio mientras dure el proceso de normalización institucional.

Mariano Carrillo, Presidente Interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

Esta definición contó con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que por instrucción del gobernador Axel Kicillof recomendó formalmente avanzar con la designación de un presidente interino para asegurar la operatoria cotidiana de la unidad portuaria y evitar cualquier parálisis institucional.

Se conoció el reemplazo de Carla Monrabal en el consorcio del Puerto Dock Sud. Mónica Litza, que terminó su mandato como diputada nacional, tendrá la responsabilidad de liderar este puerto estratégico de la provincia de Buenos Aires.

El encargado de anunciar la llegada de la exdiputada fue el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi a través de su cuenta de X.

“Estamos seguros que trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria de esta institución que representa un valioso motor de crecimiento para Avellaneda”, resaltó el jefe comunal.

Jorge Ferraresi y Mónica Litza.

En el acto de asunción de Litza también estuvieron presentes Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Juan Cruz Lucero, subsecretario de Asuntos Portuarios y Roberto Negro, Ceo de Exolgan entre otros.

En Puerto La Plata también hay cambios. José María Lojo renunció a la presidencia del Consorcio de Gestión y con ello finalizó un ciclo iniciado en 2019.

Durante su gestión se lograron avances significativos en la mejora de los accesos portuarios y la expansión de las capacidades operativas. Asimismo, se promovió la captación de nuevos flujos de carga en contenedores y el desarrollo de proyectos de diversificación de servicios.

José Lojo.

Lojo fue uno de los principales impulsores de la concreción del Canal Magdalena, una iniciativa fundamental para la optimización de las rutas de navegación y la eficiencia del transporte marítimo en la región.

Al cierre de esta edición sonaba fuerte el nombre de Susana González, ex diputada provincial que finalizó su mandato en la Legislatura bonaerense.

El Astillero Río Santiago continúa sin presidente desde agosto cuando Pedro Wasiejko renunció al cargo que ocupaba desde marzo de 2021.

“Estamos en un proceso de transición”, señaló Augusto Costa en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el gerente general del astillero, Gonzalo Ibendahl, está oficiando como presidente interino.

Resta finalmente saber qué sucederá con Marcos Gutiérrez, actual presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, cuyo reemplazo también se encontraría en carpeta.