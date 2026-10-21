El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , informó la homologación de 19 nuevos acuerdos colectivos. Los mismos abarcan a diversos sectores productivos y de servicios, formalizando los entendimientos alcanzados entre las organizaciones sindicales y los representantes del sector empleador.

Según detalló la cartera oficial, entre los convenios aprobados se destacan los acuerdos sellados entre los sindicatos de trabajadores rurales y estibadores con las principales entidades del sector agropecuario. Asimismo, se dio luz verde a los entendimientos en las industrias aceitera, de biocombustibles, algodonera y lechera, sumado al sector de los trabajadores de edificios.

El listado de homologaciones alcanza también a las negociaciones de la enseñanza privada, las estaciones de servicio, los medios de comunicación y los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires. En el interior del país, se incluyó el acuerdo del transporte automotor de pasajeros de Córdoba.

A su vez, el comunicado oficial precisa que se formalizaron los acuerdos correspondientes a la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas alimenticias y el sector del caucho, entre otras ramas de la actividad.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación.

Desde el Ministerio señalaron que estas homologaciones representan “un paso concreto en la implementación de la reforma laboral”. En ese sentido, indicaron que marca el inicio de una nueva etapa orientada a proveer a trabajadores y empleadores de “herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico”, con el objetivo de promover el empleo, la producción y el crecimiento del país.

Finalmente, el documento aclara que estos procedimientos se enmarcan en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250. Al respecto, el Ministerio reafirmó su compromiso con la promoción del diálogo social y la construcción de consensos como vía para contribuir a la previsibilidad de las relaciones laborales y el sostenimiento de la paz social.