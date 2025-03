Qué ven los expatriados para regresar hoy desde España, Italia y Estados Unidos

El nuevo contexto macroeconómico de la Argentina, marcado por una brecha cambiaria casi inexistente, sueldos medios en ascenso e inflación a la baja, hizo que los expatriados se interesaran cada vez más por volver a vivir a su país de origen.

Al menos, así lo demuestra un relevamiento realizado por Focus Market, que arrojó que el costo de vida argentino queda por debajo de países como España, Italia y los Estados Unidos.

Es por eso que los argentinos que en algún momento soñaron con conseguir mejores oportunidades en el exterior, lejos de la inflación y la inseguridad -el 70% de los jóvenes manifestaba su intención de irse del país en 2023 según la UBA-, ahora empiezan a hacer cálculos acerca de cuánto sale vivir en cada una de las grandes ciudades.

En la actualidad, el sueldo promedio en la Argentina ronda los u$s 1223, si se tiene en cuenta el valor de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte). Este nivel de ingreso permite que un joven argentino pueda cubrir necesidades y costos básicos.

Para establecer las comparaciones con el caso argentino, el estudio tuvo en cuenta costos fijos como vivienda (alrededor de u$s 400), comida (u$s 160), servicios (u$s 80), cuidado personal (u$s 40), entretenimiento (u$s 70) y transporte (u$s 30).

Si se compara con los costos de vida de países europeos, como España o Italia, el mayor ahorro se da, principalmente, en dos categorías: vivienda y transporte. Es menester tener en consideración que los sueldos básicos en los países europeos rondan entre los u$s 1600 y u$s 1700, mientras que en los Estados Unidos este es de alrededor de u$s 4200.

Entonces, mientras que en España el valor de un alquiler amoblado en una zona económica ronda los u$s 1147, en Italia ronda los u$s 953 . En tanto, en los Estados Unidos, el precio de la vivienda es de aproximadamente u$s 2400.

En el caso del transporte, la diferencia también juega a favor de la Argentina. Tanto en España, como en Italia el costo mensual del transporte, que incluye un abono mensual y un taxi con tarifa ronda los u$s 62. En cambio, en los Estados Unidos el precio asciende hasta los u$s 95.

La capacidad de ahorro y la cantidad de dinero que se puede reservar mensualmente es otro de los puntos que diferencian la calidad de vida a la que puede acceder cada persona en alguno de estos cuatro países.

En la Argentina, con un sueldo de alrededor de u$s 1300 y gastos fijos por u$s 700, la capacidad de ahorro es de alrededor de u$s 400 mensuales. En España e Italia, por el contrario, con un sueldo de u$s 1700 y gastos por u$s 1600, el ahorro es únicamente de u$s 100. En los Estados Unidos, por último, con un sueldo de u$s 4400 y costos por u$s 3100, se podrían destinar aproximadamente unos u$s 1200 a ahorros.