En esta noticia Los sueldos de 2027

Comenzó la temporada de presupuestos y el de salarios ejecutivos es uno de los más importantes. Que proyección hacen las empresas para 2027 , un año que tendrá una particularidad, las elecciones presidenciales de fines de octubre.

Con la inflación rondando el 2% mensual, la pelea entre los sueldos el Índice de Costo pierde relevancia. Así, según el relevamiento de Willis Towers Watson (WTW) que se dio a conocer en el Seminario anual que hace la consultora, en 2026, las compañías cerrarán sus presupuestos entre un 28 y un 30 por ciento.

A diferencia de lo que pasó en 2025 año en el cual, como excepción, el presupuesto anual fue mayor de los ajustes que realmente dieron las organizaciones, en 2026 se volvió a la tendencia habitual: las empresas deben ajustar sus previsiones a medida que avanza el año.

Segú el estudio, mientras año que comenzó con presupuestos del 20% terminará con aumentos otorgados del 29,5 por ciento, en promedio para empatar con la inflación.

En cuando a la cantidad de ajustes, un 36% de las compañías estima terminar el año con 3 revisiones; mientras que un 29% lo hará con dos. En la mayoría de los casos, un 37%, hizo los ajustes de manera mixta, es decir, mismo porcentaje para toda la población y diferenciación por desempeño y de acuerdo al mercado.

Sueldos ejecutivos, en 2026 se volvió a la tendencia Estudio de WTW

Otro dato, en 2026, el pago en dólares se consolidó como una herramienta ‘selectiva’, de pocas empresas y para algunos ejecutivos . Si bien, se aprobó la Ley 27.802 habilitó el pago en moneda dura, la tendencia no creció. “El pago en dólares en el salario base ya casi no existe, queda un remanente en el pago de bonos”, detalló Marcela Angeli, directora de WTW.

En 2026, la inflación y la competitividad salarial -30%- encabezaron las demandas de los ejecutivos a las organizaciones. Cerró el top tres Desarrollo y promoción -11 por ciento-. Trabajo remoto, por su lado, ocupa el cuarto lugar con un 7 por ciento.

Qué pasará con los sueldos en año : ajustes, bonos y beneficios

El relevamiento demuestra, además, que aumentó la cantidad de empresas que optan por 3 días de presencialidad -39% en 2025, 41% en 2026-. Las que piden 2 días en la oficina pasaron de 22 por ciento en 2025 a 20 por ciento en 2026.

Gemini

Los sueldos de 2027

Sin embargo, la pregunta que todos quieren saber es qué pasará con los sueldos ejecutivos -fuera de convenio el año que viene, año que estará marcado por la política y, en consecuencia, por su espejo en la economía.

Proyección sueldos ejecutivos 2027, según WTW Estudio de WTW

Según la encuesta de la consultora a 553 compañías, u n 56% de las empresas ya está trabajando en el presupuesto de 2027 . Estas compañías están proyectando una inflación, en promedio, del 22,4 por ciento y, en consonancia, presupuestan, también en promedio, ajustes del 22,8 por ciento. Este sería el presupuesto de inicio.

En cuanto a la cantidad de ajustes para el año que viene, el mismo porcentaje de empresas -38%- planea dar dos y tres ajustes en el año.

Por otro lado, s olo el 26 por ciento de las empresas piensa pagar el bono anual por resultados de 2026 que se paga en 2027.