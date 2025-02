Farmacity deja un emblemático local donde se construirá una torre de viviendas

El local insignia de Farmacity en Palermo, ubicado a metros de la intersección de Honduras y Medrano, cerró definitivamente sus puertas. La tienda con más de 300 metros cuadrados (m2) y estacionamiento propio se convertirá en un desarrollo inmobiliario de viviendas.

"La tienda cerró sus puertas porque el dueño del local decidió vender el terreno para construir allí un edificio de viviendas", confirmó una fuente cercana a Farmacity.

En la empresa aseguran que están ultimando la mudanza justo enfrente en Honduras 3952, del local anterior. En el espacio que ahora ocupará Farmacity funcionó una heladería pero en los últimos meses el local quedó desocupado.

Para los desarrolladores se trata de una ubicación privilegiada. "Tiene un valor muy alto el metro cuadrado en esta zona", explicó Daniel Bryn analista del mercado inmobiliario de Zipcode

De hecho, en Palermo el valor del m2 en pozo es uno de los más altos de la Ciudad de Buenos Aires, solo está por debajo de Puerto Madero. Hoy se pide, en promedio, u$s 3900 por m2, según los últimos datos de Zonaprop. Se trata de un alza del 29% comparado a febrero del año pasado.

"Palermo es el barrio con más propiedades en venta en Capital Federal, con 15014 inmuebles publicados", explicó Bryn. Y si bien la oferta es muy grande la demanda también lo es.

Según detalló el especialista, la oferta se compone por 12530 departamentos (83,46% de la oferta ), seguido por 654 locales y 339 terrenos. "La antigüedad de la oferta está compuesta mayoritariamente por usados (68%), seguidos de unidades a estrenar (22,8%) y en pozo (9%)", agregó.

"Palermo sigue consolidándose como un polo inmobiliario clave en Buenos Aires, con precios en alza en las unidades en pozo y a estrenar, una gran cantidad de inmuebles en venta y una rentabilidad estable en alquileres tradicionales. Es un barrio con fuerte actividad comercial, gran demanda de viviendas y oportunidades para inversores en desarrollos en pozo y alquileres temporarios", concluyó Bryn.

La llegada de Farmacity a la zona

Farmacity abrió su primer local en 1998 sobre la calle Lavalle. El surgimiento de la cadena de farmacias fue posible a partir de la desregulación económica del gobierno de Carlos Menem . Primero, el decreto 2284 de 1991 permitió que los locales comerciales ofrecieran medicamentos de venta libre; luego, la resolución 55 de 1992 simplificó los requisitos para la apertura y el funcionamiento de una farmacia.

En la actualidad, el grupo cuenta con más de 300 tiendas de diferentes especializaciones: The Food Market (que venden productos saludables); Get The Look (cosmética) y Simplicity (tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar y cuidado personal). La facturación anual promedia los $ 150.000 millones. La mitad de la ventas corresponden a medicamentos.

La tienda de Honduras al 3900 fue una de las insignias de la compañía. "Es una de las sucursales con mayor rotación por la enorme circulación que hay en la zona", explicaron en Farmacity. Por eso para la marca es esencial permanecer en el barrio y el local de enfrente promete mantener la misma clientela.