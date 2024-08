El cerro Chapelco resiste a la crisis y recibe cada vez más turistas

A pesar de que, por el contexto macroeconómico y la brecha cambiaria -que ya no es tan beneficiosa para los extranjeros- se esperaba una temporada sin sorpresas en el sur de la Argentina, el Cerro Chapelco, uno de los puntos más visitados, tanto por viajeros locales como internacionales, comenzó el invierno con un 13% más de pasajeros que 2023.

Juan Pablo Padial, gerente Comercial del Cerro Chapelco, comentó: "Tuvimos una preventa muy buena. Fue histórica la cantidad de gente que compró los servicios con anterioridad y que accedió a una tarifa que pudo congelar. Eso avizoró una temporada que iba a ser buena, pero siempre con la cautela de ver cómo iba desarrollándose todo. Esta temporada nos está sorprendiendo".

Y siguió: "El centro abrió 15 días antes de lo habitual, por la semana de feriados que hubo en junio. Y ahora estamos con entre 5000 y 6000 personas todos los días. Y hay muchos extranjeros, entre ellos, brasileños, uruguayos, paraguayos y colombianos".

No obstante, reconoció que se trata de "un año particular". Se suma, a su vez, que la diferencia cambiaria no es muy beneficiosa para los turistas extranjeros. "Entendemos que nuestra principal herramienta para competir con otros destinos del exterior tiene que ver con la calidad del servicio que se ofrece en nuestra montaña y en cada uno de los rincones del producto", agregó Padial

Turistas argentinos

Así, Padial destacó que es esa la manera en la que la empresa hace "la diferencia y logra tener una similar cantidad de turistas respecto al año anterior", que, a su vez, 2023 ya había marcado un récord.

El ejecutivo reconoció: "Los años en los que hay cambio de gobierno suelen ser difíciles para el turismo y hay una gran incertidumbre acerca de cómo puede reaccionar el mercado. Sin embargo, en este caso, reaccionó muy bien en cuanto a las expectativas que se manejan para esta temporada".

Sin embargo, a diferencia de otras temporadas en las que los turistas extranjeros eran mayoría, este año, "el viajero nacional es el principal". De cara al resto del invierno, Padial adelantó: "Creemos que el mes de agosto va a ser muy fuerte y apuntamos a seguir creciendo en septiembre, que es una temporada en la que bajan las tarifas".