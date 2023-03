Qué propiedades de lujo se pueden construir con u$s 1 millón en Buenos Aires

Los precios inmobiliarios de primera categoría aumentaron en 85 de las 100 ciudades analizadas por un estudio realizado por Knight Frank en todo el mundo. Buenos Aires, Estocolmo y Vancouver fueron algunas excepciones, ya que en éstas el precio del metro cuadrado para la construcción de viviendas de lujo se desaceleró en 2022, respecto al año anterior.

El estudio mide la cantidad de metros cuadrados que se pueden comprar con u$s 1 millón. Entonces, en el caso de Buenos Aires, durante 2021, se podían construir casas de 351 m2 a razón de u$s 2849 por cada uno.

En cambio, en 2022, el precio de construcción por m2 bajó un 9,8%, lo que indica que con u$s 1 millón se pudo comprar una casa lujosa de 389 metros cuadrados, con un valor de u$s 2569 por m2.

Estos resultados posicionan a la Capital Federal en el puesto número 97 de las ciudades más caras para construir casas de lujo a nivel mundial.

Esta situación se explica, en gran parte, debido a la desaceleración que atraviesa el sector en el país hace ya más de cuatro años, así como también la incertidumbre económica y la devaluación del peso frente al dólar; dice el informe.

En contraposición, Dubái lidera, por segundo año consecutivo, el ranking que mide la variación anual de los precios residenciales de lujo, con un aumento del 44,2% por metro cuadrado, respecto a 2021. Además, se consolidó como el centro de segundo hogar para individuos de patrimonio neto ultra alto.

Pese a que los precios de construcción de lujo en una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes superan los u$s 10.525 por metro cuadrado, no es la ciudad más cara del mundo, ya que ese lugar lo ocupa desde hace dos años el Principado de Mónaco. Allí, con un presupuesto de u$s 1 millón, se consiguen tan solo 17 metros cuadrados de lujo, lo que equivale a u$s 58.823 por m2.

El Principado de Mónaco es la ciudad más cara del mundo para construir una casa lujosa

Sin embargo, una de las sorpresas de este año fue que Nueva York superó a Londres en el ranking de los lugares más caros para comprar bienes raíces residenciales de primera. En 2022, u$s 1 millón alcanzó para comprar 33 metros cuadrados en Nueva York y 34 en la capital del Reino Unido, un cambio con respecto a 2021, cuando Londres era la ubicación más cara.

Igualmente, ambas ciudades están dentro del top 10 de los lugares más caros del mundo:

Mónaco: 17 m2 por u$s 1 millón Hong Kong: 21 m2 por u$s 1 millón Nueva York: 33 m2 por u$s 1 millón Londres: 34 m2 por u$s 1 millón Ginebra: 37 m2 por u$s 1 millón Los Ángeles: 39 m2 por u$s 1 millón París: 43 m2 por u$s 1 millón Sídney: 44 m2 por u$s 1 millón Shanghái: 44 m2 por u$s 1 millón Beijing: 58 m2 por u$s 1 millón

"La fortaleza del dólar influyó e impulsó la posición de Nueva York. De hecho, los precios de primera en la ciudad estadounidense subieron un 2,7 % el año pasado, mientras que en Londres sólo se aceleraron un 1,5 %, por lo que estamos viendo un crecimiento ligeramente más lento en Londres", dijo Kate Everett-Allen, jefe global de investigación residencial de Knight Frank.

Además, agregó que las propiedades en ambos mercados son atractivas para los compradores de muy alto patrimonio neto como refugio contra la inflación : "La volatilidad en otras clases de activos como las acciones y las criptomonedas resaltan el atractivo de las propiedades de primera, especialmente en lugares seguros como Londres y Nueva York".