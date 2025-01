"Comprar medicamentos es caro para cualquier persona en momentos de recesión"

El laboratorio estadounidense Pfizer comenzó el año con una buena noticia en la Argentina. Junto a su socio local, Sinergium Biotech, anunció una inversión de u$s 20 millones para producir en el país una vacuna de altísima tecnología que se exportará a toda la región.

Así, la compañía intenta dejar atrás un 2024 que registró una fuerte caída del consumo en todo el sector . La CEO de Pfizer local, Agustina Ruiz Villamil, confía en que será posible una reactivación en la Argentina que comenzará a compensar esos golpes, de la mano de un contexto con mejores resultados macroeconómicos.

-¿Qué representa para Pfizer comenzar a fabricar una vacuna estrella para el laboratorio en la Argentina?

Para Pfizer Argentina, es un momento histórico de un gran logro, de colaboración perfecta entre empresas multinacionales con empresas locales, organismos gubernamentales y ministerios para producir una vacuna en Argentina con la calidad y los estándares que necesita Pfizer. Es el primer acuerdo de transferencia de tecnología a nivel global para Pfizer de Prevenar 20, que es una de las vacunas de más alta tecnología que tenemos hoy en el pipeline de la compañía. Además, por primera vez Pfizer va a exportar desde un centro de producción que no es de la compañía sino de un socio, a la región. Al país le hace bien y todo lo que se genera es positivo.

-¿Por qué se eligió a la Argentina, a este socio y en este momento?

Hay mucho trabajo e historia detrás. No se puede hacer una transferencia de tecnología y al día siguiente tener una vacuna. El consorcio que se creó con Sinergium en 2012, con la primera transferencia de tecnología que es un hecho que Pfizer no hace en cualquier lado. Esa historia que tenemos como consorcio hace que hoy podamos más fácil y más rápido traer una nueva vacuna de gran tecnología a la Argentina. Ahí nos diferenciamos con respecto a otros países, que hoy no podrían producirlo.

Nosotros transferimos todo lo que necesita una planta productora para producir esa vacuna. Con mucho detalle, estándares muy altos y todo el entrenamiento. Eso eleva el estándar de producción del país, para que tenga el estándar global de una compañía multinacional. Se hace una gran cantidad de ensayos. Parte de los millones de dólares de inversión son para los materiales para hacer las pruebas y para enseñar a la gente a hacer el proceso. Ese know how se deja acá.

-A la vez se saca producción a otra planta de la compañía ¿Cómo se negocia internamente?

Internamente hay un trabajo que hacer porque sí, de alguna forma le sacamos producción a una planta a nivel global para dársela a un tercero; con lo cual, es enorme la confianza creada en la capacidad productiva de Argentina y los negocios y consorcios estratégicos que creamos acá.

-¿Para este año tienen proyectadas otras inversiones?

Arrancamos el año con este mega anuncio de u$s 20 millones y también estamos pensando en otros planes. Este es el primer paso para crear otras oportunidades y todo lo que podamos generar nosotros desde Argentina que tenga inversión pero que también tengan los resultados correctos, lo vamos a hacer.

-¿A pesar de que 2024 fue una año complejo?

Fue un año difícil pero un año bueno, donde se trabajó mucho y con el compromiso correcto. Los resultados estuvieron pero Pfizer no está exento de la realidad argentina. Entonces claramente hubo mucho trabajo pero también somos una compañía que está en Argentina hace muchos años, con el compromiso de largo plazo más allá del momento económico por el que estemos pasando. Estos logros -como la producción de vacunas localmente- son oportunidades buenas a nivel privado y a nivel del Estado. En estos planes apostamos.

-¿El balance de Pfizer dio en verde?

Sí pero aunque el balance dio en verde estamos en la realidad económica argentina, en un contexto de recesión donde realmente comprar medicamentos es caro para cualquier persona . Ahí sí trabajamos muy de forma conjunta con el Gobierno y con los partners que tengamos que tener para seguir generando oportunidades de acceso para que cada paciente tenga acceso a los medicamentos.

-¿Hubo que absorber costos?

Absorbiendo costos y generando oportunidades. Fue un contexto difícil donde con medicamentos oncológicos, que a veces son los que más se protegen, se hizo hasta difícil poder llegar a los pacientes con el medicamento correcto.

-¿Esperan reactivación este año?

Creo que se está trabajando para que haya una reactivación. El camino no es fácil. Todavía éste va a ser un año donde vamos a sentir la recesión y las dificultades económicas del contexto del que venimos. Pero podemos ver un poquito más allá la posibilidad de una reactivación no tan a largo plazo, que es a lo que estamos apostando todos en el mercado.

-¿Qué fue lo que más los afectó?

Nosotros importamos. Entonces lo que más sufrimos fue en los momentos donde tuvimos que sacar nuestras divisas, las trabas en el acceso a dólares. Somos una compañía que produce a nivel local pero tenemos también un buen nivel de importaciones. Esas fueron trabas pero se fueron sorteando y siempre estuvo la predisposición del gobierno de estar abiertos al diálogo y tratar de ir, en la medida que se pudo tomarlas, tomando las medidas correctas.

La mejora se va viendo. Probablemente, todos quisiéramos que fuese antes que más tarde y todavía nos queda un camino difícil, pero que por lo menos vamos viendo mayor estabilidad y empezando a poder proyectar de una forma más clara. Realmente, el año pasado había mucha incertidumbre. Hubo mecanismos que nos fueron permitiendo el acceso a dólares cuando llegábamos a un momento donde decíamos: no se puede más. Hubo alguna posibilidad de hacerlo aunque no de la forma que por ahí hubiésemos querido, pero nunca se cerró la puerta tampoco. Entonces con mayor o menor dificultad logramos poder sostener una constancia, pero claramente sí hubo dificultades en el camino.

-¿La motosierra en el sector público los afecta?

Nos vimos afectados en las compras públicas. Por ejemplo en el PAMI, que es un jugador importante. Pero hay otras cosas que también generamos para poder compensar esas pérdidas. Como compañía tenemos que acompañar las medidas que se toman si son las correctas. Entonces, hay medidas que nos impactan en forma negativa, pero si son las correctas en términos de mediano a largo plazo, las acompañamos con una mirada un poquito más de largo plazo y generando oportunidades de otro tipo.

-¿Qué esperan como medida de despegue?

Si logramos obtener como país tener proyecciones claras y lograr que esa proyección sea sostenible para atraer más previsibilidad y que sea una previsibilidad real, eso va a generar muchísimas más inversiones y al final del día la reactivación que necesitamos. Me gustaría poder tener más seguridad en términos económicos de lo que va a ocurrir. La historia a veces no nos acompaña en esa confianza pero ahora vemos que se va cumpliendo lo que se dijo y eso también hace que exista la oportunidad de tener reglas nuevas, que son las que queremos y buscamos como compañías.

-¿La compañía como multinacional tiene interés en el nuevo modelo económico argentino?

Sí hay interés en Argentina, sobre todo por lo que estamos haciendo en vacunas. Realmente estamos en la vanguardia a nivel global y en ese sentido el Gobierno acompañó porque está generando el acceso correcto a productos innovadores, que más allá de la realidad y del contexto no es menor que el gobierno esté apostando a que Argentina no se atrase y que traiga medicamentos con innovación.

-¿Las regulaciones son un punto crítico?

Las patentes son importantes y es importante que se genere un entorno seguro con respecto a, sobre todo, empresas que desarrollan productos. Es fundamental para que haya un buen funcionamiento de las compañías y de la economía. A veces ahí hay un poquito más de inestabilidad pero creo también que todo es con el fin de realmente poder generar más acceso a todos los pacientes. Nosotros lo que miramos es traer la mejor tecnología, los avances científicos, el mejor medicamento para los pacientes. Ahí sí vemos un acompañamiento para que esa innovación llegue de la forma correcta a todos y eso creo que me parece súper destacable en un contexto difícil.