Rosner: "Es clave desligarnos de la leyenda negra que rodea a Cristóbal López"

"Estamos en un limbo", aseguraba Ignacio Rosner, responsable del OP Investments, el fondo de inversión que desde octubre busca que la Justicia le autorice la compra de acciones del ex Grupo Indalo. Era poco antes del pedido de captura contra Cristóbal López y de la detención de su socio Fabián De Sousa, y mientras explicaba a El Cronista sus planes para las empresas.

Después del suceso, no quiso volver a hablar de la resolución judicial, pero tampoco revisar definiciones del diálogo. Pero el cambio de escenario podría acelerar una definición judicial.

Rosner fue muy claro: "Es muy importante despegarnos de Cristóbal López y de la leyenda negra alrededor de él".

Junto con Santiago Dellatorre, la otra cara visible del fondo, expusieron la situación de las empresas, que suman 4100 empleados, desde Oil con una deuda de entre $ 6700 y $ 10.000 millones con la Afip hasta constructoras y un grupo de medios.

Mientras no se concreta el traspaso, ¿qué escenarios ven para las empresas?

Ignacio Rosner: Tenemos un escenario deseado, que es que se reabra el concurso y que el juez Julián Ercolini, que tiene inhibidas las acciones, las transfiera. Ahí podemos inyectar dinero y, fundamentalmente, pagarle a nuestro principal acreedor, que es la Afip. Hicimos una oferta de pago del 35% y el resto en 90 cuotas. El grupo tiene bienes que estamos dispuestos a vender para que sirvan de garantía.

Santiago Dellatorre: El fallo de primera instancia habla del merecimiento de concurso, algo que desapareció de la ley en 1985. El fallo desde el punto de vista técnico es muy pobre y estimamos que la Cámara va a rectificar eso.

En esta espera, ¿cuánto tiempo pueden sostenerse las compañías?

IR: Estamos pidiendo al Gobierno celeridad porque las compañías tienen una amplia estrechez financiera. A la vez, el Estado tiene una deuda enorme que supera hoy $ 1250 millones, que es nuestro capital de trabajo. Si no paga, no podemos pagar sueldos y mantener las empresas en marcha.

¿Quiénes están detrás de OP Investments? Hay sospechas de que son parte de una estrategia del propio López.

IR: A la Argentina le encanta la fábula. Esta es una clásica operación de distress. Se compran por un lado las acciones y por otro lado viene el nuevo capital que, en realidad, es una deuda convertible. Las acciones quedaron locadas en OP Investments que es una sociedad de Delaware donde hay muy poco valor porque el valor patrimonial de lo comprado es muy bajo. El verdadero valor está en una segunda compañía, donde están locados u$s 200 millones que van a ingresar a las empresas. Unos u$s 120 millones como préstamo colaterizado y u$s 80 millones como capital de trabajo. Cuando ingresen y obtengamos el concordato, eso se van a convertir en acciones.

¿Sigue en pie el acuerdo con la petrolera rusa Lukoil?

IR: Hemos tenido conversaciones y presentaron al juzgado del juez Vitale una support letter. Cuando se cayó el concurso, dieron media vuelta. Cambiaron su viaje para después del 9 de enero. Esperamos que ahí Ercolini nos haya permitido el traspaso de acciones.

¿Y el acuerdo con Statoil?

SD: Fue solo una compra de petróleo que nos permitió ampliar nuestra base de proveedores en Oil Combustibles. El no pago de las empresas es dramático. Si esta compañía deja de comprar petróleo hay que parar la refinería, con un costo espantoso.

¿Tienen diálogo con algún funcionario del Gobierno?

IR: No tenemos diálogo fluido. El Gobierno se ha declarado prescindente. Pero por la dimensión del grupo, es un problema social que hay que atender.

¿Cuál es la situación de los medios, con salarios y aportes atrasados?

IR: Presentamos el concurso de los medios porque tenían una mochila muy grande de deuda, de $ 1200 millones. Se va a estabilizar a las compañías mientras se negocia un acuerdo con los acreedores. Y estamos buscando socios estratégicos de la mejor calidad.

¿Ya hay interesados?

IR: Hemos tenido diálogo con mucha gente de medios de Argentina y del exterior y todos están muy interesados. Pero hasta que el juez no dé el visto bueno es difícil una alianza.

¿En el caso de Ideas del Sur?

IR: Ideas del Sur tiene un gran problema que estamos tendiendo a solucionarlo. No obstante tiene dos años más de contrato con Artear. Marcelo Tinelli es un gran talento. Está con una inestabilidad en entender qué es lo que sucede. Hay deudas cruzadas, contratos, y tenemos que encontrar un nuevo modelo de relación.

¿Hubo un cambio en la línea editorial de los medios?

IR: Hicimos un trabajo importante con los periodistas porque nos interesaba que de cada tema haya dos visiones distintas. No era una imposición, sino un desafío para que ellos diseñaran cómo debería ser nuestra línea editorial. No pretendemos ser un medio militante.

¿Cómo fue la relación con López tras la compra?

IR: No tenemos relación económica, no somos beneficiarios, no soy fronting de él. Hablamos por cosas nos tenía que ir aclarando en el camino.

¿Qué encontraron cuando se hicieron cargo de las empresas?

Desorden total y generalizado.