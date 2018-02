Petrolera CGC en Programa de Estímulo

La petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, podrá recibir compensaciones devengadas gracias a su adhesión al Programa de Estímulo a Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales, lanzado por el Ministerio de Energía en noviembre pasado.

En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Néstor Raffaeli, Director financiero de CGC, precisó que la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos aprobó la adhesión de la compañía a dicho programa "en su carácter de concesionario sobre el área Campo Indio Este El Cerrito, ubicada en Santa Cruz".

El incentivo a empresas titulares de concesiones de explotación consiste en un precio mínimo decreciente, que parte de u$s 7,5 el millón de BTU (unidad térmica británica) para 2018 y desciende a u$s 7 al año siguiente; bajará a u$s 6,5 en 2020 y concluirá en u$s 6 para 2021. Desde noviembre, el Gobierno reconoce precios diferenciales también a las concesiones que ya están en la etapa de desarrollo en la producción gas natural no convencional.