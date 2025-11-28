En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8757 (El Jorobado) y las letras son: U U R T.

 1°8757 11°1304 
 6473  12°3294
 3°8839  13°1713 
 1614  14°9283 
 8799  15°0489 
 6°8211  16°7523
 4300  17°0852 
 0548  18°2556 
 3251  19°7000 
 10°9944  20°9298 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 3003 - San Cono.

 1°3003 11°9637 
 4358   12°3509
 3°0181  13°7944 
 3806  14°8021 
 7371  15°1308 
 6°9889  16°6224
 9180  17°9646 
 1898  18°2325 
 5648  19°9461 
 10°3902  20°7844 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desadaptación.

Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede representar la esperanza de que se cumplan deseos o anhelos. San Cono es asociado con milagros y favores, lo que sugiere que el soñador anhela cambios positivos en su vida o la resolución de problemas actuales.