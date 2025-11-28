Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8757 (El Jorobado) y las letras son: U U R T.

1° 8757 11° 1304 2° 6473 12° 3294 3° 8839 13° 1713 4° 1614 14° 9283 5° 8799 15° 0489 6° 8211 16° 7523 7° 4300 17° 0852 8° 0548 18° 2556 9° 3251 19° 7000 10° 9944 20° 9298

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 3003 - San Cono.

1° 3003 11° 9637 2° 4358 12° 3509 3° 0181 13° 7944 4° 3806 14° 8021 5° 7371 15° 1308 6° 9889 16° 6224 7° 9180 17° 9646 8° 1898 18° 2325 9° 5648 19° 9461 10° 3902 20° 7844

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desadaptación.

Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede representar la esperanza de que se cumplan deseos o anhelos. San Cono es asociado con milagros y favores, lo que sugiere que el soñador anhela cambios positivos en su vida o la resolución de problemas actuales.