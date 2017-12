Campbell y Hershey, con compras millonarias

Campbell Soup anunció ayer que comprará a Snyders-Lance Inc, que elabora las marcas de snacks Pretzels y las papas fritas Cape Cod, por u$s 4870 millones, para expandir su negocio de snacks mientras cae la venta de sopas, informó Reuters. La oferta representa una prima del 27% frente al cierre de Snyders del miércoles. Incluyendo la deuda, el acuerdo está valuado en u$s 6000 millones.

En tanto, la estadounidense Hershey (dueña de los Peanut Butter Cups de Reese y los Hersheys Kisses entre otros) anunció que comprará a la propietaria de la marca de pochoclos SkinnyPop, Amplify Snack, en un acuerdo valuado en cerca de u$s 1600 millones, incluyendo deuda, para avanzar en el mercado de rápido crecimiento de bocadillos saludables.