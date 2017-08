Buscan ampliar desde la Argentina hacia Brasil y Chile el negocio de la madera para muebles

La llegada del austríaco Egger Group a la Argentina representa su primera inversión productiva fuera de Europa. Así de importante catalogó el CFO de la compañía y vocero del directorio, Thomas Leissing, al desembolso de u$s 155 millones que realizó la compañía para la adquisición del negocio industrial de Masisa Argentina.

El fabricante de productos derivados de la madera, se hará cargo a partir de octubre de este año de la planta de Concordia, que abarca cerca de 500 empleados y un volumen productivo de 450.000 metros cúbicos al año. "Creemos que es el momento justo para venir a Sudamérica, a partir de los cambios políticos y económicos. Es una oportunidad única la de adquirir Masisa, con la planta de Concordia, que tiene muchas similitudes con la filosofía de Egger, sobre todo en las costumbres y hábitos de orientación del diseño local", sostuvo Leissing en diálogo con periodistas.

El ejecutivo reconoció que el objetivo de la llegada de la compañía a la Argentina es consolidar la fase de expansión del grupo por el continente americano (en paralelo a la llegada al país anunció un proyecto de construcción de una planta en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que estará operativa en 2020 y que requerirá una inversión de u$s 300 millones), tras consolidarse en Europa como el segundo grupo maderero del mundo, medido en volúmenes de producción.

Por eso, más allá de atender el mercado local, buscará expandirse al resto de Sudamérica. "Tenemos que sentarnos todavía con el equipo para tener un mayor entendimiento del mercado en la Argentina y Sudamérica, pero somos conscientes de que hay que hacer inversiones tanto en la planta como en los procesos. El objetivo pasa por llegar al mercado sudamericano desde la Argentina, principalmente a Brasil y Chile, y cambiar el foco de la planta de sólo abastecer el mercado local", comentó.

En principio, planean realizar mejoras en la instalacion existente y proyectos relacionados con medidas ambientales, para luego, en una segunda etapa, buscar incrementos en volúmenes productivos, para servir a otros mercados.

Fundada en 1961, en la ciudad austríaca de Tirol, la compañía se expandió por toda Europa con 17 plantas, con una capacidad de despacho de 1300 camiones por día. La visión, así como su lema, es "hacer más a partir de la madera". Actualmente, el 75% del negocio le corresponde a la producción de tableros para el diseño y construcción de muebles de oficina y hogar (justamente, el segmento al que corresponde el 100% del negocio de la planta de Concordia). Otros segmentos en los que se especializa son tableros para la construcción y pisos, siempre "focalizados en soluciones prefinalizadas con diseño".

En 2016, el grupo tuvo ventas globales por u$s 2600 millones, que sumará los cerca de u$s 100 millones que factura la planta de la Argentina. En total, el grupo emplea a más de 9000 personas.

La relación con Masisa, más allá de la adquisición del negocio industrial, continuará como socios para el negocio forestal, foco en el que busca especializarse dicha compañía (también puso en venta sus negocios industriales en Brasil y México). "Se firmó un contrato de abastecimiento de madera con Masisa, por un largo período que garantiza el suministro de madera. Concordia es una excelente base de crecimiento, con una planta química y una base de personas muy importantes. Hay muchas oportunidades para ganar productividad", admitió el CFO.

También, el ejecutivo admitió que traerán una buena variedad de productos al país, importados desde sus plantas europeas, para ofrecer un mayor portfolio. Respecto de la elección de la Argentina como cabeza de despegue en la región, por encima de mercados como el brasileño, el ejecutivo destacó en primer lugar la tendencia del mercado argentino hacia el diseño y la calidad, y en segundo lugar los cambios a nivel político económico. "Está claro que hace cuatro o cinco años no hubiéramos venido. Influye ver una economía más abierta y dinámica", sostuvo.

La compañía afirmó que también mantendrá su red exclusiva de distribución "Placacentro" que cuenta con un total de 57 locales.