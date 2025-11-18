Economía al Día| ¿Qué significa realmente “poner a trabajar” tu dinero?
En este primer episodio conversamos con Darío Zabuski, experto en inversiones de ICBC, para entender la diferencia entre guardar dinero y hacerlo crecer a través de la inversión, y por qué el asesoramiento profesional puede marcar una gran diferencia.
La curva de bonos en dólares opera con tasas más bajas y eso implica que el mercado asigna una mayor probabilidad de pago a la deuda, es decir, se ve un menor riesgo de default. Cuáles recomiendan los analistas.