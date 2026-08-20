¿Cómo mantener limpias las cabezas de niños y niñas después de eliminar los piojos?

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el próximo 31 de agosto, el aseo personal de niños y niñas vuelve a ser una de las recomendaciones importantes para cuidar su salud. Además del baño y el lavado frecuente del cabello, revisar la cabeza puede ayudar a detectar a tiempo la presencia de piojos o liendres.

Los piojos pueden propagarse con facilidad entre los las personas que van al colegio, especialmente cuando existe contacto cercano entre las cabezas o se comparten objetos como peines, cepillos, gorras y accesorios para el cabello. Aunque tener piojos no significa que exista falta de higiene, atender una infestación rápidamente es importante para evitar que se extienda entre compañeros y familiares.

Vuelve el colegio y vuelven los piojos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las propiedades que tiene el vinagre para ayudar a combatir los piojos

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a aflojar la adherencia de las liendres al cabello. Esto facilita que posteriormente sean retiradas con un peine de púas finas, especialmente cuando se encuentran firmemente pegadas cerca del cuero cabelludo.

Sin embargo, el vinagre no debe considerarse un tratamiento capaz de eliminar por sí solo una infestación. Su principal utilidad dentro de este método casero es ayudar a desprender las liendres y facilitar su extracción mecánica. Si la infestación persiste, es recomendable consultar a un profesional de la salud para valorar un tratamiento específico.

¿Cómo usar el vinagre de forma segura para retirar piojos y liendres?

Si se opta por utilizar vinagre como apoyo para retirar las liendres, es importante hacerlo con precaución y evitar concentraciones excesivas que puedan irritar el cuero cabelludo. El vinagre blanco puede diluirse con agua y aplicarse sobre el cabello, procurando que llegue a las zonas donde se encuentran las liendres.

Una forma de hacerlo es la siguiente:

Diluir el vinagre: mezcla vinagre blanco con agua antes de aplicarlo sobre el cabello.

Aplicar sobre el cabello: distribuye la mezcla cuidadosamente, especialmente cerca de la raíz, donde suelen encontrarse las liendres.

No dejarlo durante horas: evita cubrir la cabeza durante largos periodos o utilizar mezclas demasiado concentradas, ya que el ácido puede provocar irritación.

Retirar con un peine fino: después de la aplicación, utiliza un peine de púas finas para desprender y retirar piojos y liendres.

Lavar el cabello: enjuaga y lava posteriormente con champú para retirar los restos de la mezcla.

Revisar nuevamente: vuelve a inspeccionar el cabello con frecuencia para comprobar que no queden piojos o liendres.

El aceite de oliva también se ha utilizado como remedio casero para facilitar el desprendimiento de los piojos, pero no existe garantía de que una mezcla de aceite y vinagre elimine definitivamente una infestación. Lo más importante es la revisión minuciosa y la extracción de los parásitos y liendres, además de recurrir a tratamientos antipiojos aprobados cuando sea necesario.

Piojos vistos por un microscopio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo mantener limpias las cabezas de niños y niñas después de eliminar los piojos?

Una vez erradicada la infestación, es conveniente revisar periódicamente el cabello, sobre todo durante las primeras semanas de regreso a clases. El cabello largo puede mantenerse recogido en una coleta o trenza para reducir el contacto directo con el cabello de otros niños y niñas, aunque esto no sustituye las medidas de prevención.

También es importante evitar que los menores compartan peines, cepillos, gorras, sombreros, bufandas, ligas u otros accesorios que entren en contacto con el cabello. Revisar la cabeza ante la aparición de picazón y mantener una rutina de aseo permitirá detectar rápidamente cualquier nueva infestación y actuar antes de que los piojos se propaguen en casa o en la escuela.