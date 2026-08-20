Pocos lo saben: para qué sirven los puntos negros en las ventanas de los coches y por qué son tan importantes

En esta noticia Beneficios adicionales que no conocías de estos puntos negros

Los puntos negros que aparecen en los vidrios de colectivos, trenes y coches suelen despertar curiosidad. Aunque muchas personas creen que se trata de un simple detalle estético, estos pequeños círculos cumplen una función clave para la seguridad y la durabilidad de las ventanas.

Conocidos técnicamente como “frits”, forman parte del diseño del vidrio y tienen un propósito mucho más importante que el decorativo. Su presencia ayuda a proteger la estructura de la ventana, reduciendo tensiones y evitando posibles daños provocados por los cambios de temperatura. Detrás de este patrón aparentemente simple existe una explicación científica que justifica su uso en millones de vehículos alrededor del mundo.

Conocidos como 'frit band', los puntos negros de pintura cerámica distribuyen el calor y protegen el adhesivo del parabrisas. Foto: TikTok

¿Qué son exactamente los puntos negros en las ventanas?

Conocidos técnicamente como “frits” o franjas de fritas, estos puntitos no son un capricho del diseño industrial. Se trata de un esmalte cerámico impreso sobre el vidrio durante su fabricación, que se funde con él para crear una capa uniforme y resistente.

Aparecen en las ventanas de transporte público —como los colectivos y trenes— y también en parabrisas de autos, siempre en la zona de unión con el marco metálico.

Su apariencia discreta oculta una ingeniería precisa: estos puntos no solo embellecen visualmente el borde del vidrio, sino que resuelven problemas reales de dilatación térmica y adhesión . Según explicaciones de especialistas, sin ellos, el cristal podría agrietarse o romperse con facilidad.

¿Cuál es la función de estos puntos negros en vidrios de colectivos y trenes?

El rol estrella de los puntos negros en las ventanas de los trenes y colectivos es actuar como un gradiente térmico. Por ejemplo, en un día caluroso, el vidrio absorbe el calor del sol de manera uniforme, pero el marco metálico se expande más rápido debido a sus propiedades físicas diferentes. Esta disparidad genera tensiones que pueden fracturar el vidrio.

Los frits resuelven esto creando una transición gradual de temperatura. Al absorber y distribuir el calor de forma pareja, evitan puntos calientes que debiliten el material.

Un doctor en Física y Química, bajo el usuario @phresponde, explicó que, “sin esto, el cristal podría romperse” por la expansión desigual. Además, su textura rugosa mejora la adherencia del vidrio al marco, asegurando estabilidad en vibraciones constantes como las de un tren en movimiento.

En resumen, los puntos negros en las ventanas protegen contra el estrés térmico, prolongando la vida útil del vidrio y garantizando tu seguridad como pasajero.

Beneficios adicionales que no conocías de estos puntos negros

Más allá de la prevención de roturas, estos puntos en los vidrios ofrecen ventajas extras: