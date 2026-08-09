Adiós canas para siempre: cómo preparar y aplicar este tinte casero que logra que su cabello luzca brillante y sin frizz. (Fuente: Freepik)

En la actualidad, la henna se ha establecido como una opción sumamente popular para cubrir canas de manera natural, evitando el uso de químicos agresivos. Este tinte vegetal resulta de fácil aplicación en el hogar y no solo oculta las canas, sino que también aporta un brillo notable, fortaleza y una reducción del frizz desde la primera aplicación.

Es considerado un método seguro, económico y eficaz para aquellos que buscan una coloración natural y progresiva, resultando ideal para cabellos de tonos castaños, rojizos u oscuros.

Aunque la henna proporciona mejores resultados en melenas castañas, también puede aplicarse en cabellos rubios o grises; sin embargo, los resultados obtenidos tienden a ser más cobrizos o anaranjados. Para estos casos, es factible mezclar la henna con índigo, logrando tonos más oscuros y fríos.

Henna: qué es y cómo cubrir las canas de forma natural

La henna es un polvo vegetal que se extrae de la planta Lawsonia inermis. Ha sido utilizada durante siglos como un colorante natural en diferentes culturas. Su notable ventaja radica en que no contiene amoníaco ni peróxidos, lo que asegura que no daña el cabello, siendo apta para personas con cuero cabelludo sensible.

Al aplicarse, la henna se adhiere a la fibra capilar, cubriendo las canas con un tono cálido que puede ser rojizo, cobrizo o castaño. La tonalidad depende del color base del cabello y de la posible mezcla con otros ingredientes naturales como café, té o índigo.

La henna es un tinte vegetal que cubre las canas sin maltratar el cabello.

Cómo hacer tinte de henna casero que cubre canas

La preparación del tinte requiere únicamente ingredientes sencillos y un breve periodo de reposo, utilizando exclusivamente henna 100% natural, sin aditivos químicos.

Este tinte casero deja el pelo brillante y sin frizz desde la primera aplicación. (Fuente: Archivo)

Lista de ingredientes

3 a 4 cucharadas de henna en polvo, dependiendo de la longitud del cabello.

Agua caliente o infusión de té o café.

1 cucharada de aceite de coco o de oliva, opcional para la hidratación.

Guantes y gorro térmico.

La henna es un producto natural ampliamente utilizado para el teñido del cabello. Su aplicación no solo proporciona color, sino que también tiene propiedades beneficiosas para la salud capilar. Es fundamental seguir cuidadosamente las instrucciones para obtener resultados óptimos.

Una correcta preparación de la mezcla es esencial. Por lo tanto, asegúrese de medir con precisión los ingredientes antes de comenzar el procedimiento.

Modo de preparación

Colocar la henna en un recipiente que no sea metálico.

Agregar lentamente el líquido caliente y mezclar hasta lograr una pasta espesa y homogénea.

Tape el recipiente y deje reposar durante un periodo de 4 a 8 horas (o durante toda la noche) para activar el pigmento.

Proceda a aplicar sobre el cabello limpio y seco, utilizando guantes.

Cubrir con un gorro plástico o térmico y permita que actúe entre 1 y 3 horas.

Enjuagar con agua tibia, evitando el uso de shampoo.

La henna proporciona un color semipermanente que puede mantenerse entre 3 y 6 semanas, variable según el tipo de cabello y la frecuencia de su lavado. A diferencia de los tintes químicos, su desvanecimiento es gradual y no deja raíces marcadas.

Para preservar el tono y el brillo, los expertos sugieren utilizar shampoo sin sulfatos, evitar el uso excesivo de calor y reaplicar cada 4 a 6 semanas, según sea necesario. Además de su capacidad para cubrir canas, la henna también fortalece el cabello, mejora su textura y reduce visiblemente el frizz desde las primeras aplicaciones.

Este tinte casero es particularmente adecuado para aquellos que buscan una opción natural y libre de químicos, desean cubrir canas de manera progresiva y para quienes tienen el cabello seco, débil o con frizz.

Es importante mencionar que, en caso de presentar alguna reacción alérgica o inconveniente con la henna, se sugiere llevar a cabo una consulta médica y acudir a profesionales estéticos.