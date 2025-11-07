En esta noticia Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para noviembre

La Secretaría del Bienestar confirmó el calendario oficial de pagos para las Pensiones del Bienestar correspondiente a noviembre de 2025, beneficiando a millones de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres trabajadoras de todo el país.

Los depósitos, que cubren el bimestre noviembre-diciembre, se realizarán de forma escalonada a lo largo del mes, según la inicial del primer apellido.

Este nuevo operativo busca garantizar que los beneficiarios reciban su apoyo sin contratiempos ni aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

Checa a continuación quiénes serán los que reciban su pago este viernes 7 de noviembre, junto con el calendario de pagos para el resto del mes.

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para noviembre

El mecanismo para el depósito está organizado alfabéticamente, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. De esta manera, este es el calendario oficial para el corriente mes:

Letra A: lunes 3 de noviembre.

Letra B: martes 4 de noviembre.

Letra C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

Letras D, E, F: viernes 7 de noviembre.

Letra G: lunes 10 y martes 11 de noviembre.

Letras H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre.

Letra L: jueves 13 de noviembre.

Letra M: viernes 14 y martes 18 de noviembre.

Letras N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre.

Letras P, Q: jueves 20 de noviembre.

Letra R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre.

Letra S: martes 25 de noviembre.

Letras T, U, V: miércoles 26 de noviembre.

Letras W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre.

Es importante que los beneficiarios revisen la fecha que les corresponde para evitar acudir sin el pago disponible.

Montos y recomendaciones para los beneficiarios

Los montos bimestrales para los programas publicados en enero de 2025 se mantienen vigentes para este depósito.

Para la Pensión de Adultos Mayores, el apoyo es de $6,200 bimestrales, mientras que para la Pensión de Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar son de es de $3,200 y $3,000 bimestrales respectivamente.

Se recomienda a los beneficiarios comprobar que sus datos personales (CURP, domicilio, teléfono) estén actualizados para evitar retrasos. También se señala que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos quedan disponibles en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo saber si ya se depositó tu pago de la Pensión del Bienestar?

Para verificar si tu apoyo ya llegó, ingresa a la aplicación oficial de Banco del Bienestar o consulta tu estado de cuenta en el cajero automático. Si tras la fecha asignada no aparece el depósito, se sugiere acudir al módulo más cercano del programa o contactar la línea de atención del banco.

En caso de que seas beneficiario nuevo o recién recibiste la tarjeta, asegúrate de que esté activada y de tener el NIP disponible para retirar los fondos sin contratiempos.