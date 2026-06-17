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Desde el año 2026, diversos productos importados, mayormente de origen chino, experimentarán un aumento significativo en su costo debido a la implementación de nuevos aranceles que podrían alcanzar hasta el 50%.

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De acuerdo con lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta normativa afectará a 1,463 mercancías provenientes de naciones con las que México no posee tratados comerciales.

La Secretaría de Economía indicó que los nuevos impuestos se aplicarán a las mercancías que actualmente ingresan al territorio nacional, muchas de las cuales son adquiridas a través de plataformas digitales y comercio electrónico, lo que impactará directamente el presupuesto de los consumidores.

Infórmate sobre los pormenores de esta normativa y previene inconvenientes relacionados con las compras importadas.

Esta medida ya se encuentra vigente a nivel nacional.

Centro de distribución de Shein en los Estados Unidos
Centro de distribución de Shein en los Estados UnidosFuente: BloombergAJ Mast

¿Qué productos serán más caros en 2026?

Se anticipan incrementos significativos en diversos sectores. Con aranceles que alcanzan hasta el 36%, se encuentran:

  • Productos de uso cotidiano y cuidado personal
  • Artículos de higiene y limpieza
  • Papelería y suministros de oficina.

Entre los artículos importados que se enfrentarán al arancel más elevado, de hasta el 50%, destacan:

  • Herramientas y equipos para automóviles, como llantas
  • Accesorios de seguridad, por ejemplo postes reflejantes.

Asimismo, la ropa y los textiles, que comprenden un amplio rango que incluye desde telas hasta calzado y accesorios, estarán sujetos a gravámenes que ascienden hasta el 35%.

Por otro lado, se prevén aumentos en otros sectores, incluyendo:

  • Hasta 30% para electrodomésticos, entre ellos planchas y hornos de microondas.
  • Hasta 30% para juguetes y artículos para bebé.
  • Hasta 25% para joyería y accesorios de moda.
  • Hasta 25% para muebles y objetos de decoración.

¿Qué productos importados mantendrán sus precios en 2026?

En el caso de equipos de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría continúa exenta de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información; sin embargo, al ingresar al territorio nacional, deben abonar el 16% correspondiente al IVA.

Los aparatos electrónicos, tales como televisores y refrigeradores, no se incluyen en estos cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dado que en la actualidad abonan aranceles que oscilan entre el 15 y 20%, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

La Secretaría de Economía enfatizó que estas iniciativas tienen como objetivo salvaguardar aproximadamente 350,000 empleos en sectores considerados vulnerables y precisó que no están dirigidas de manera específica contra ningún país.