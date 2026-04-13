Analistas ajustaron al alza sus estimaciones para el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hacia el cierre de 2025, en medio de la volatilidad generada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. De acuerdo con la Encuesta de Sentimiento de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles correspondiente a abril —elaborada por 15 áreas de análisis—, el consenso prevé que el principal índice bursátil del país alcance los 72,427 puntos, desde los 72,141 puntos estimados previamente. El ajuste fue impulsado por la revisión de Rankia, que elevó su pronóstico de 68,800 a 70,000 puntos. La firma explicó que el cambio responde a un análisis técnico que ubica al índice en un rango de entre 64,000 y 72,000 unidades. “En un escenario neutral podríamos observar al índice en máximos históricos nuevamente”, explicó Humberto Calzada, economista en Jefe de Rankia Latinoamérica. El sondeo también muestra un amplio rango de estimaciones. La proyección más optimista corresponde a Economatica, con un nivel de 75,726 puntos, equivalente a un potencial de alza de 8.5% desde el intradía del 13 de abril, seguida por Grupo Financiero Banamex, que anticipa 75,000 puntos. En contraste, Grupo Financiero Invex mantiene la visión más cautelosa, con una estimación de 67,200 puntos al cierre del año, lo que implicaría una caída de 3.6%. El desempeño del índice, integrado por las 35 emisoras más líquidas del mercado, estará condicionado por la evolución de las tensiones en Medio Oriente, particularmente por su impacto en los precios del petróleo y la inflación global. En el ámbito local, la revisión del T-MEC se perfila como uno de los principales catalizadores. De acuerdo con el economista en jefe de Rankia Latinoamérica, este factor ya fue incorporado en la nueva proyección. “Esta lateralidad podría mantenerse hasta que el mercado tenga mayor claridad sobre las perspectivas de crecimiento. El principal driver será la revisión del T-MEC”, explicó. En lo que va del año, el S&P/BMV IPC acumula un retorno de 8.7% impulsado principalmente por las ganancias de Orbia, Banco del Bajío +27.6% y Grupo Carso +26.6%, de acuerdo con datos de Bloomberg.