La estrategia recaudatoria de la Secretaría de Hacienda podría resultar contraproducente para un sector de la economía y para las finanzas públicas. El año pasado, la dependencia aprobó un incremento de aproximadamente 80% al impuesto que cobra a los refrescos, a lo que se suma un incremento de 32% en la cuota por cigarro, así como un incremento de 160% a 200% a la tasa cobrada por el valor total de cada cajetilla. Sin embargo, durante febrero, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) distinto a la gasolina registró una caída de 9.3% en comparación con el resultado del año anterior. En el mes de referencia, Hacienda reportó ingresos por MXN $14,200.4 millones por el IEPS distinto a gasolinas y diésel, mientras que el año pasado la cifra rebasó MXN $15,000 millones. El IEPS es un impuesto que se cobra directamente al consumidor final, pues se incluye en el precio final de los productos gravados, es decir, el impuesto ya está incluido en el precio final de refrescos, jugos con alto contenido de azúcar, cigarros o comida chatarra. La caída en la recaudación pese al incremento en las tasas del IEPS a estos productos, apuntan a una drástica contracción en el consumo y es una mala señal para la economía mexicana. “Los productos como las bebidas azucaradas y cigarros tienen una sensibilidad de respuesta muy baja a aumentos en el precio. ¿Qué significa? Que la economía no va bien, que seguramente hay un freno importante en la economía. Y hasta ahora el IGAE y el IOAE apuntan a que la economía estaría cerrando con una contracción del PIB en el primer trimestre”, advierte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Arely Medina, economista de investigación de Banamex, comentó que en febrero hay una disminución muy fuerte en la recaudación de IEPS de tabaco labrado de 87%, mientras que la de bebidas alcohólicas tuvieron una caída de 16%. “Esto es una respuesta de la gente que busca sustituir el consumo de ciertos productos que van a tener un mayor impuesto y lo cambian por un producto cercano”, dijo. Otro rubro que mostró una baja en la recaudación fue el de bebidas energéticas, que muestra una contracción anual de 63% en febrero. “Si vemos varios meses consecutivos con caída en la recaudación, será preocupante. Pero pueden ser los consumidores adaptándose a los nuevos precios”, dijo la especialista de Banamex. Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el aumento del IEPS a refrescos y cigarros tiene un impacto fuerte en el ticket promedio de las tienditas de la esquina. El problema es más grave con los cigarros, porque en México, de cada 10 cigarros que se venden en el país, tres son de contrabando. “El consumo del cigarro formal ha tenido mella, porque se ha ido una parte importante de su consumo al cigarrillo de contrabando por precio. Una cajetilla promedio cuesta entre MXN $105 y MXN $110, y una cajetilla de contrabando puede costar entre MXN $25 y MXN $30”, comentó. Esto representa una caída anual de 10% en la venta de cigarrillos legales en el país, aseguró el líder de los comerciantes. En sentido contrario, reconoció que pese al alza en el IEPS y los precios, los refrescos empiezan a mostrar una expansión en su consumo, debido a que inicia la época de calor. Pese a la caída en el IEPS diferente a combustibles, el impuesto en general reportó un incremento de 14% en relación con febrero del año anterior. En total, el IEPS significó MXN $54,592.8 millones en febrero, de los cuáles MXN $40,392.4 millones fueron del impuesto cobrado a las gasolinas y al diésel, lo que representó un alza de 25.4%. En el comparativo acumulado de enero a febrero, Hacienda refirió que la recaudación del IEPS creció 14.2% real anual, superando el crecimiento promedio de la última década (4.3%). “Este desempeño se explicó principalmente por el incremento de 16.6% en el componente de combustibles, en un contexto de menores estímulos fiscales con respecto al primer bimestre de 2025”, abundó.