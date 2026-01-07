Clara reforzó su estrategia de crecimiento en México con el nombramiento de Jorge de Lara como presidente para el país, en un contexto de consolidación regional tras levantar más de 150 millones de dólares entre deuda y capital, con lo que la tecnológica busca posicionarse como el “sistema operativo” de las finanzas corporativas, afirmó el directivo en entrevista para El Cronista.

De Lara señaló que su prioridad será consolidar a Clara como el socio estratégico número uno para empresas enterprise y corporativos trasnacionales en México, en una etapa de madurez en la que el enfoque estará centrado en la excelencia operativa y la innovación orientada al cliente.

“Queremos que estas organizaciones vean en nuestra plataforma un aliado integral que transforma radicalmente su gestión financiera”, sostuvo.

El directivo explicó que la compañía apostará por soluciones impulsadas con Inteligencia Artificial para sustituir procesos manuales y obsoletos , como la gestión de reembolsos o la recuperación de facturas, por flujos de trabajo automatizados y eficientes.

Entre estas herramientas destacó el Analista Financiero con IA, que funcionará como un “copiloto” para los equipos de finanzas, al permitirles enfocarse en el análisis estratégico de datos en tiempo real.

De acuerdo con el presidente de Clara en México, el país será un mercado clave dentro de la estrategia regional, por lo que el objetivo será profundizar la presencia local y ampliar la adopción de soluciones de pagos corporativos y control financiero entre grandes empresas.

Capital, sectores clave y expansión operativa

Sobre el reciente levantamiento de más de u$s 150 millones, de Lara detalló que, al tratarse principalmente de financiamiento estructurado de deuda, los recursos se destinarán a financiar el crecimiento de los productos de tarjetas de crédito corporativas y pagos de facturas, así como a acelerar la expansión de operaciones en México y Colombia.

Añadió que una parte relevante del financiamiento, concedido por el IFC, estará orientada a impulsar el ecosistema emprendedor femenino, mediante el canalizado de recursos hacia empresas fundadas o lideradas por mujeres.

“Cerrar la brecha de acceso a capital es esencial para el desarrollo económico del país”, afirmó.

En sectores intensivos en pagos como viajes y movilidad, el directivo explicó que Clara identificó la necesidad de un mayor control del gasto y una eficiencia fiscal más estricta, lo que llevó al desarrollo de soluciones específicas.

Para viajes corporativos, la firma ofrecerá herramientas como Virtual Card Numbers (VCN) y Central Travel Account (CTA), mientras que en movilidad apostará por la personalización de tarjetas para uso exclusivo en gasolineras y la automatización en la recuperación de CFDI, con el fin de maximizar la deducibilidad de gastos.

BBVA Spark un gran hito para Clara

Respecto a la facilidad de crédito por 36 millones de dólares otorgada por BBVA Spark, de Lara indicó que, aunque estuvo enfocada en Colombia, representó una validación relevante del modelo de negocio de Clara y permitirá escalar la operación para atender a más compañías en la región, particularmente en segmentos empresariales más tradicionales.

Desde su lanzamiento en 2021, Clara atendió a más de 30,000 empresas en América Latina, un crecimiento que implicó enfrentar retos regulatorios y fiscales en cada país, así como un proceso de educación del mercado para posicionarse como una plataforma integral de gestión del gasto, más allá de una tarjeta de crédito empresarial.

En este contexto, de Lara afirmó que la meta será consolidar a Clara como un habilitador clave para el control y la eficiencia financiera de las empresas en México, en un entorno donde la tecnología y el acceso al crédito están redefiniendo la gestión de los pagos corporativos.