Para junio de este año, el personal ocupado retrocedió 0.73% lo que representó 30 meses consecutivos de caídas.

La depresión del sector manufacturero mexicano se profundiza y arrastra ya dos años y medio de contracción, pese a un fuerte repunte de producción y exportación en el sector de equipo de cómputo.

Para junio de este año, el personal ocupado retrocedió 0.73% lo que representó 30 meses consecutivos de caídas y, de acuerdo con un análisis de Banco Base, 15 de los 20 subsectores manufactureros mostraron bajas en el personal ocupado.

Foto creada con Gemini

Los sectores más afectados por la pérdida de empleo son la fabricación de prendas de vestir, que cayeron 15.6%, y suma 48 meses a la baja, seguido por la fabricación de productos a base de minerales no metálicos, que bajó 10.86%, y un año de caídas.

El tercer lugar en caídas de empleo corresponde a fabricación de productos textiles, sin contar las prendas de vestir. Este sector tiene una caída de 9.01% y tiene 24 meses consecutivos a la baja.

El sector de fabricación de equipo de transporte ya acumula dos años a la baja, pues en junio mostró una caída anual de 1.37% en el personal ocupado.

El Inegi presentó los resultados de establecimientos con programa de la Industria Manufacturera y de Servicios de Exportación (IMMEX), donde reportó que a nivel mensual, el sector sumó tres meses de crecimiento del personal ocupado, pues en junio hubo un alza de 0.38%.

El sector de la fabricación de equipos de cómputo se mantiene fuerte, pero es insuficiente para compensar la baja en el resto del sector manufacturero.

En este sector se registró un crecimiento del personal ocupado en junio de 7.58% anual, sumando 19 meses consecutivos de crecimiento.

“Esto se debe al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos de este subsector. De acuerdo con información de Estados Unidos al mes de junio, las importaciones de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos (partida 8471) desde México pagaron un arancel de 0.04% y las importaciones crecieron 79.33% anual en el primer semestre del 2026”, detalló Siller Pagaza.

Por su parte, las horas trabajadas totales aumentaron 0.28% mensual, luego de la caída registrada en mayo, mientras que, a tasa anual, mostraron una caída de 0.80%, sumando 31 meses consecutivos de retrocesos, contrasta Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.