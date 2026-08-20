La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó de forma oficial el calendario escolar 2026-2027 para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Según el documento difundido por la Subsecretaría de Educación Básica, el ciclo escolar comenzará el 31 de agosto de 2026, por lo que septiembre será el primer mes completo de actividades para millones de estudiantes.

Dentro de ese mes, la SEP confirmó dos fechas de suspensión de labores docentes, que ya quedaron establecidas en el calendario oficial .

Las fechas confirmadas para septiembre

La primera corresponde al miércoles 16 de septiembre de 2026, día en que no habrá clases por la conmemoración del Día de la Independencia de México. Esta suspensión está incluida entre las jornadas oficiales de descanso que marca el calendario de la SEP para todo el ciclo lectivo.

La segunda fecha es el viernes 25 de septiembre de 2026, que corresponde a una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones, según el calendario oficial, se realizan de manera regular a lo largo del ciclo escolar y también implican la suspensión de actividades para el alumnado.

Ambas fechas fueron confirmadas directamente por la Subsecretaría de Educación Básica en su comunicado oficial sobre el calendario 2026-2027.

Qué implica para las familias

Con estas dos fechas, septiembre queda definido como el primer mes con suspensiones oficiales de clases desde el inicio del ciclo escolar.

Se recomienda a madres, padres y tutores tener presentes ambas fechas para organizar la logística familiar, especialmente si coinciden con actividades laborales.

El calendario completo, con el resto de las suspensiones y periodos vacacionales del ciclo 2026-2027, está disponible en el sitio oficial de la Subsecretaría de Educación Básica.