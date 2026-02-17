La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta martes, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Evita poner en riesgo una relación con un comentario que podría causarte más problemas que ventajas, especialmente con alguien que no conoces bien. Cuando te lo propones, tienes la capacidad de ser muy reservado y en este momento, eso es crucial. Es recomendable que observes y prestes atención antes de actuar. Hoy, las personas de Leo tendrán una suerte especial en el amor, ya que su carisma y energía atraerán a quienes les rodean. Este día, serán especialmente compatibles con los signos de Aries y Sagitario, lo que podría llevar a momentos apasionados y conexiones significativas. La suerte en el trabajo para Leo radica en su capacidad de ser reservado y observador. Es fundamental evitar comentarios que puedan poner en riesgo relaciones, especialmente con personas poco conocidas. En este momento, la prudencia y la atención son clave para aprovechar las oportunidades sin generar problemas. Leo debe cuidar su salud manteniendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio regularmente y durmiendo lo suficiente. También es importante que se hidrate adecuadamente y evite el estrés, dedicando tiempo a actividades que le relajen y le hagan feliz. 1. Piensa antes de hablar para evitar malentendidos. 2. Escucha y observa a los demás antes de actuar. 3. Mantén la reserva en situaciones desconocidas. Con cada nuevo día, las estrellas ofrecen una guía única que puede iluminar el camino hacia decisiones más acertadas. Mantenerse al tanto de la predicción del horóscopo no solo enriquece la jornada, sino que también permite descubrir oportunidades y desafíos que el universo tiene reservados. La curiosidad por el futuro puede ser el primer paso hacia un día más pleno.