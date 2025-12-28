Este domingo, 28 de diciembre de 2025, la Iglesia católica celebra a Santos Inocentes, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santos Inocentes fueron los niños asesinados por Herodes tras el nacimiento de Jesús, convirtiéndose en mártires involuntarios por su muerte a causa de la crueldad del rey.

Santoral del día | Santos Inocentes (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santos Inocentes?

Santos Inocentes se refiere a los niños que fueron asesinados por orden del rey Herodes tras la llegada de los Magos de Oriente, quienes buscaban al Mesías recién nacido. La inquietud de Herodes ante la profecía de un niño que podría amenazar su poder lo llevó a tomar la decisión cruel de eliminar a todos los infantes menores de dos años en la comarca, en un intento de proteger su estatus. Este acto de barbarie se convirtió en un espectáculo dantesco que marcó la historia del nacimiento de Jesús.

A pesar de la tragedia que rodea su muerte, los Santos Inocentes son considerados mártires, ya que no tuvieron la oportunidad de ser tentados o de demostrar méritos. Su sacrificio, aunque involuntario, los coloca en un lugar especial en la gloria de Dios, pues fueron asesinados por causa de Cristo sin haberlo sabido. Se les reconoce como víctimas inocentes que, a través de su muerte, se unieron al sacrificio de Jesús.

La memoria de los Santos Inocentes se celebra como un recordatorio de la alegría y la pureza de la infancia, así como de la necesidad de proteger a los más vulnerables. En la actualidad, se les recuerda con humor y cariño, resaltando su naturaleza juguetona y alegre, en un acto de desagravio hacia el mal causado por el egoísmo de Herodes. Su legado invita a reflexionar sobre la importancia de la vida y la dignidad de cada ser humano, sin importar su edad.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el domingo, 28 de diciembre de 2025

El 28 de diciembre de 2025, la Iglesia Católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la fe. Entre ellos se encuentra la Beata Catalina Volpicelli, quien vivió en el siglo XIX y es conocida por su dedicación a la educación y el servicio a los más necesitados. Su legado continúa inspirando a muchos en la actualidad.Otro de los santos que se conmemora en esta fecha es San Gaspar del Búfalo, también del siglo XIX, fundador de la Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la evangelización y la atención a los pobres, lo que lo convierte en un modelo a seguir para los fieles.Además, se celebran las festividades de la Beata Matías de Nazareis, del siglo XIV y del Beato Gregorio Khomysyn, del siglo XX, así como de San Teona, del siglo III. Cada uno de estos santos representa un aspecto único de la fe cristiana y su celebración es una oportunidad para reflexionar sobre sus enseñanzas y el impacto que tuvieron en sus comunidades.

La oración para Santos Inocentes:

Oración a los Santos Inocentes: "Oh, Santos Inocentes, que por amor a Cristo padecisteis la muerte, interceded por nosotros ante el Señor, para que seamos dignos de alcanzar la vida eterna. Amén."