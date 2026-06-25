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Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este jueves

Hoy tu impulsividad podría pasarte factura y lastimar los sentimientos de alguien a quien aprecias. Procura controlar tus emociones y, si te equivocas, pide disculpas de inmediato. Por la noche te espera una velada romántica con alguien especial.

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El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).
El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra irradia encanto y atrae encuentros dulces; una invitación espontánea podría alegrar su corazón. La compatibilidad del día favorece especialmente a Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, hoy tu suerte laboral depende de frenar la impulsividad: mide tus palabras y, si te equivocas, pide disculpas de inmediato. Con ese autocontrol, evitarás roces y atraerás resultados favorables.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud manteniendo el equilibrio: alimentación balanceada, buen descanso, hidratación, ejercicio suave y manejo del estrés, con chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Libra

Cuenta hasta diez antes de hablar. Si hieres a alguien, discúlpate al momento. Disfruta la velada con calma y cariño.

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En suma, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una guía útil para seguir tendencias y atisbar lo que podría deparar el futuro.