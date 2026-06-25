Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Virgo para este jueves

Los acontecimientos confirman que hiciste bien en llegar a acuerdos con tu pareja o con la familia al organizar los planes de Navidad. Alguien modificará los suyos, pero gracias a tu actitud abierta y generosa, una persona, quizá un pariente político, no se sentirá sola.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy el amor te sonríe con gestos sencillos y una conexión serena; tu compatibilidad destacada es con Tauro, que valorará tu calma y atención al detalle.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este jueves?

Virgo, la suerte en el trabajo te favorece: tus acuerdos y actitud generosa facilitan las tareas; si alguien cambia planes, tu flexibilidad une al equipo y atrae buenos resultados.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas equilibradas: dormir bien, comer fresco y sencillo, moverse a diario y gestionar el estrés con respiración o meditación, evitando el perfeccionismo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Refuerza los acuerdos con tu pareja o familia. Sé flexible ante cambios de planes. Acompaña al pariente político que pueda sentirse solo.

En suma, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una guía útil para seguir tendencias y atisbar lo que podría deparar el futuro.