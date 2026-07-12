Este domingo, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este domingo

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, piensas en abandonar un mal hábito, pero no sabes por dónde empezar. Si hoy lo hablas con un amigo o alguien cercano que ya lo logró, te brindará experiencias valiosas. Prueba su método.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo, tu magnetismo brilla y favorece encuentros cálidos; si estás en pareja, un gesto sincero fortalecerá el vínculo y si estás soltero, acepta una invitación espontánea. La compatibilidad del día se enciende con Aries, con quien la chispa y la diversión fluirán con naturalidad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, con el fin de año cerca tu suerte laboral mejora si decides dejar ese mal hábito: habla hoy con alguien que ya lo superó, aplica su método y verás oportunidades y avances rápidos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una alimentación equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Leo

Habla hoy con quien ya lo logró. Elige un primer paso mínimo y hazlo. Prueba su método durante 24 horas.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.