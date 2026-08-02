Este domingo, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Capricornio para este domingo

Un contratiempo inesperado te provocará inquietud y algo de ansiedad. Sin embargo, antes de que te des cuenta se habrá resuelto casi por sí solo, sin que tengas que hacer gran cosa. Con el tiempo, todo será más sencillo y saldrás ganando.

El horóscopo del día para Capricornio (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Hoy, Capricornio tendrá buena estrella en el amor: la sinceridad y la paciencia atraerán acercamientos. La compatibilidad del día se inclina por Tauro, con quien puede fluir una conexión serena.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este domingo?

Capricornio, en el trabajo podrías enfrentar un contratiempo inesperado que te cause inquietud, pero se resolverá casi por sí solo; pronto todo será más sencillo y saldrás ganando.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio debe equilibrar trabajo y descanso, mantener sueño regular y ejercicio de bajo impacto para cuidar huesos y articulaciones, alimentarse bien, hidratarse y hacer pausas contra el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Capricornio

Respira y observa antes de actuar. Atiende lo esencial y deja que lo demás se resuelva. Recuerda que el tiempo juega a tu favor.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.