Este domingo, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este domingo

Si no estás seguro sobre una alianza, mejor recházala. Estás expuesto a posibles traiciones de tus compañeros, que no dudarán en responsabilizarte de los malos resultados. Mantén los pies en la tierra con tus aspiraciones y enfócate en objetivos alcanzables en el corto plazo.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo disfruta hoy de buena suerte en el amor: carisma en alza y oportunidades de acercamiento. Compatibilidad destacada con Aries, ideal para iniciar planes y avivar la chispa.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, tu suerte en el trabajo es inestable: evita alianzas si dudas, mantente atento a posibles traiciones y enfócate en objetivos alcanzables a corto plazo.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado y haciendo ejercicio; además, hidratarse, manejar el estrés, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y hacerse chequeos periódicos le ayudará a mantenerse bien.

Consejos de hoy para Leo

Rechaza alianzas si no estás seguro. No te expongas a culpas ajenas. Fija metas realistas y de corto plazo.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.