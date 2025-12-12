Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 12 de diciembre de 2025 a Nuestra Señora de Guadalupe y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Nuestra Señora de Guadalupe?

Nuestra Señora de Guadalupe es una figura central en la cultura y la religión de México, reconocida como la Emperatriz de las Américas. Su imagen y su historia han trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo de unidad y esperanza para millones de personas en el continente. La devoción hacia ella se remonta a su aparición en 1531 al indígena Juan Diego, lo que marcó un hito en la evangelización de México y la integración de las tradiciones indígenas con el cristianismo.

Como Patrona de México, Nuestra Señora de Guadalupe representa no solo la fe católica, sino también la identidad nacional. Su imagen es un emblema de la resistencia y la cultura mexicana y su festividad, celebrada el 12 de diciembre, congrega a millones de fieles que rinden homenaje a su figura. La Virgen es vista como una madre protectora que cuida y guía a su pueblo, fortaleciendo la espiritualidad y la cohesión social.

La influencia de Nuestra Señora de Guadalupe se extiende más allá de la religión, impactando en el arte, la literatura y la política. Su imagen ha sido utilizada en movimientos sociales y políticos, simbolizando la lucha por la justicia y la dignidad. Así, la Virgen de Guadalupe no solo es venerada como un ícono religioso, sino también como un símbolo de la identidad y la resistencia del pueblo mexicano a lo largo de la historia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el viernes, 12 de diciembre de 2025

El 12 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Santiago de Viterbo, conocido por su dedicación a la vida religiosa y su labor pastoral. Su legado perdura en la devoción de muchos fieles que lo veneran como un modelo de fe y servicio.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentran San Epimaquio y sus compañeros, mártires del siglo III, quienes dieron su vida por la fe cristiana. También se recuerda a San Simón Phan Dác Hòa, un mártir del siglo XIX, cuya valentía y compromiso con la fe han inspirado a generaciones de creyentes.La lista de santos incluye además figuras como el Beato Pío Bartosik y el Beato Jacobo Capocci, ambos del siglo XIV, así como San Finiano del siglo VI y San Israel del siglo XI. La celebración de estos santos refleja la rica tradición de la Iglesia y la diversidad de ejemplos de vida cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para Nuestra Señora de Guadalupe:

Oh, Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, ruega por nosotros.

Oh, Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, ruega por nosotros.