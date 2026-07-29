El dólar canadiense presenta una cotización de 12.38 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 29 de julio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.23%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.36 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la última semana registró un leve avance de 0.19%, mientras que en el último año acumuló una caída de -5.60%, lo que sugiere debilidad interanual pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Mostró vaivenes: subió al inicio, retrocedió después, volvió a subir, encadenó tres días de caída y rebotó levemente al final; el saldo neto es neutro.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 6.37%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esto marca un aumento en su valor en comparación con los días pasados, indicando una apreciación constante frente a otras monedas.

En los días anteriores, el Dólar canadiense había fluctuado levemente, pero el reciente comportamiento positivo sugiere una mayor confianza en la economía canadiense. Se observará si esta tendencia se mantiene en los próximos días para confirmar la estabilidad o continúa el crecimiento.

Esta tendencia sugiere un contexto económico favorable para el Dólar canadiense, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más su posición en el mercado.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".