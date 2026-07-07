La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 7 de julio de 2026 en México es de 12.25 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.46%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.23 pesos.

La cotización del Dólar canadiense descendió ligeramente en la última semana (-0.54%) y registra una caída más marcada en el último año (-7.18%), lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días mostró un sesgo claramente bajista: cayó en 7 sesiones, con un breve respiro a mitad de periodo (dos avances consecutivos) y un cierre con cuatro descensos seguidos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 7.30%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos cuatro días. Esto indica que el -1 de esta tendencia es positivo, lo que sugiere un aumento constante en su valor frente a otras monedas.

Esta mejora en la cotización podría estar relacionada con factores económicos favorables en Canadá, como el crecimiento del PIB o el aumento en los precios de materias primas. Sin embargo, es importante seguir monitoreando las condiciones del mercado para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.