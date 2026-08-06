El dólar canadiense cotiza a 12.31 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 6 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.35%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

El dólar canadiense retrocedió -0,50% en la última semana y acumula -6,87% en el último año, evidenciando una tendencia bajista reciente y prolongada.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una breve recuperación tras una caída inicial, luego encadenó seis jornadas de retroceso y cerró con un ligero repunte, dejando un balance general a la baja.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 6.34%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 3, lo que indica un crecimiento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en los indicadores económicos relacionados con Canadá.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas favorables y el interés de los inversores sigue en aumento.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".