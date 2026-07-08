En el mercado de Euro y libra esterlina, la cotización registró una leve caída en la última semana de -0.21% y un descenso en el último año de -1.42%, señalando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este miércoles, 8 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8547 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,02% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Este cambio sugiere que los inversores están inquietos y que el valor ha disminuido en el corto plazo.

A pesar de la caída actual, es importante observar la evolución de la moneda en los próximos días para identificar si se trata de una fluctuación temporal o si la tendencia negativa se consolidará. La situación actual podría ser un indicativo de la respuesta del mercado ante factores económicos más amplios.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina es del 1.19%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.