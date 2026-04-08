La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.6 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 8 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.3% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.75 pesos y un mínimo de 12.75 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.30%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilidad en algunos puntos. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 7.16%, es menor que la volatilidad anual del 8.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos, como cambios en las políticas monetarias o eventos económicos globales. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es positiva, se debe monitorear de cerca para anticipar posibles cambios. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.